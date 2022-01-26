سعود بن صقر يشهد «قمة ومخيم منتدى السياحة العالمي»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، فعاليات «قمة ومخيم منتدى السياحة العالمي لوزيرن للابتكارات الناشئة»، والتي تم تنظيمها عبر شراكة استراتيجية بين «منتدى السياحة العالمي لوزيرن» وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وناقشت القمة الخطوات اللازمة لبناء مستقبل أكثر استدامة خلال عدد من ورش العمل ومؤتمر عام أقيم بحضور 150 مشاركاً، و12 شركة ناشئة تأهلت للمشاركة في الفعالية واستعراض أفكارها المبتكرة لدفع عجلة قطاعي السفر والضيافة، بعد منافسات قوية مع أكثر من 400 شركة من 74 دولة خلال الجولة التأهيلية، وحصلت الشركات الأربع الأفضل أداءً على جائزة قيمة.

وتؤكد استضافة المنتدى على مكانة الإمارة كوجهة هي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، ولأهمية رؤيتها المستقبلية في عدد من المبادرات المصممة لترسيخ مكانتها في مجال السياحة المستدامة على مستوى السوق الإقليمية بحلول عام 2025، ودعم الابتكارات الرامية لتعزيز الاستدامة في قطاع السياحة.

رؤية مستقبلية

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «تفخر الإمارة بحيويتها المتميزة ورؤيتها المستقبلية الطموحة وحرصها على التكيف ومواكبة التغييرات اللازمة لتحقيق النجاح المستقبلي الذي يتجاوز حدود قطاع السياحة، ليشمل مشهد الأعمال الأوسع بأكمله».

وأضاف: «يتمثل هدفنا في بناء قطاع سياحي مستدام اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، كما أننا نولي أهمية كبيرة لتعزيز نمو وتطور الشركات الناشئة في الإمارة للمساعدة في تحقيق تلك الرؤية، ومن هذا المنطلق، وفرّت «قمة ومخيم منتدى السياحة العالمي لوزيرن للابتكارات الناشئة» منصة شاملة وحصرية لتشجيع الابتكار لمصلحة الأجيال القادمة ودفع عجلة التغيير الإيجابي على امتداد القطاع. ونتطلع قدماً لنتائج الحوار البنّاء الذي أطلقناه في المنتدى ولمستقبل قطاع السياحة».

وأشار إلى أن المؤتمر العام استقطب العديد من الخبراء المرموقين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات والتجارب الفريدة معهم، ومناقشة مستقبل قطاع السياحة.

استدامة

من جهته، كشف سميح ساويرس، عضو مجلس إدارة شركة «أوراسكوم للتنمية القابضة»، عن الجوانب المنشودة عند الاستثمار في إحدى الشركات الناشئة، مؤكداً أن العملاء بحاجة أيضاً لمعرفة أن تحقيق الاستدامة لا يأتي بالمجّان.

وتحدث جون سكانلون، رئيس المبادرة العالمية لإنهاء جرائم الحياة البرية، عن العديد من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، وعن مخاطر فقدان التنوع البيولوجي على البشرية وكيفية دعم تنوع الحياة الحيوانية.

من جانبه، سلط مايكل أوشيا، مؤسس ومالك شركة الاستثمار الدولية «كيرتن جروب»، الضوء على أهمية الشبكات، مثل شبكة «منتدى السياحة العالمي لوزيرن» وتعزيز قنوات التواصل مع الناس، بما في ذلك المهارات الشابة.

بدوره، شدد مارتن بارت، المدير العام والرئيس التنفيذي لدى «منتدى السياحة العالمي لوزيرن» على أهمية دمج الشركات الناشئة في القطاع، مؤكداً أن عالمنا يشهد جملة متسارعة من التغييرات التي تؤكد على الأهمية غير المسبوقة للجمع بين الشركات الناشئة ونموذج أعمالها الجديد مع المستثمرين والشركات الكبرى.

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