خليفة يمنح سفيرة المكسيك وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار، سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفيرة الوسام خلال استقباله لها في ديوان عام الوزارة بأبوظبي. وأعرب سموه عن تمنياته لفرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار التوفيق والنجاح في عملها، مثنياً على دورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمكسيك في المجالات كافة.

ومن جانبها أعربت فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار عن بالغ تقديرها وشكرها لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مشيدة بالسياسة الحكيمة لسموه، والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً. كما توجهت بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجدته من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتها في تعزيز العلاقات بين البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز