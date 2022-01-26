«محمد بن راشد للفضاء» والأمم المتحدة يوفران فرصة استضافة حمولات الأقمار الاصطناعية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومركز محمد بن راشد للفضاء عن توفير فرصة لاستضافة حمولة الأقمار الاصطناعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة النامية منها. وتندرج هذه الفرصة الجديدة في إطار مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع»، ضمن مسار تطوير الأقمار الصناعية.

ومن خلال هذا الإعلان، يوفر الطرفان مساحة من (معيار 5U) في «مبادرة استضافة الحمولة ـ 1» (PHI-1)، والتي تعد أكبر حجم حمولة يتم توفيرها حتى الآن ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع».

وبالاعتماد على حجم العروض وطريقة ترتيبها، يمكن تحديد أكثر من حمولة واحدة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن «مبادرة استضافة الحمولة» تعدّ بمثابة منصة أقمار اصطناعية معيارية وفعالة من حيث الكلفة، ويمكنها استضافة حمولات متعددة الأغراض، لتسهم من خلال ذلك في تبسيط عملية التطوير، حيث تم بالفعل دمج العديد من أنظمة الأقمار الاصطناعية فيها.

ويطمح المشروع إلى الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بالمعارف والإمكانات البشرية في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء في البلد الأصلي للمبادرة وخارجه.

ويتماشى هذا النهج بصورة تامة مع مهمة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لتستفيد البشرية قاطبة من نتائج علوم الفضاء، كما يتوافق مع التزام مركز محمد بن راشد للفضاء الهادف إلى تعزيز علوم وتكنولوجيا الفضاء.

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