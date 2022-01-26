مكتوم بن محمد: نستهدف ترسيخ حضور بورصات دبي إقليمياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية: إن حكومة دبي وفرت كافة سُبل الدعم اللازمة لنمو أسواق المال العاملة فيها، وضمن علاقة شراكة متكاملة حرصت خلالها الإمارة على الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والتحتية، بما يمكّن هذه البورصات من ترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن تعزيز وجودها شريكاً قوياً وفاعلاً في السوق. جاء ذلك خلال لقاء سموه بمجلس إدارة بورصة دبي للطاقة.

وأضاف سمو نائب حاكم دبي: «بورصة دبي للطاقة اكتسبت ثقة الشركاء الاستراتيجيين ورسخت مكانتها مرجعاً معتمداً في أسواق الطاقة، ودعم حكومة دبي لها سيبقى مستمراً».

وأشاد سموه بما حققته بورصة دبي خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلى أن استراتيجية البورصة الناجحة أسهمت في نمو حجم التداول بشكل غير مسبوق، وعززت قدرتها للاستفادة من النمو المطرد لتداول النفط الخام في الشرق الأوسط وآسيا.

فرص كبيرة

واستعرض سموه خلال الاجتماع بأعضاء مجلس إدارة البورصة، المستجدات التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، لاسيما في ظل المتغيرات السريعة التي شهدها سوق الطاقة وما حملته من فرص كبيرة للنمو.

حضر الاجتماع، أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة، وناصر بن خميس الجشمي، الأمين العام لوزارة المالية في سلطنة عُمان، وعبدالله بن سالم الحارثي، وكيل وزارة المالية بسلطنة عُمان، وديريك سمان، مدير أول، رئيس إدارة الأسواق العالمية للسلع، بورصة شيكاغو التجارية، ورائد بن خليفة السلامي، مدير عام بورصة دبي للطاقة.

إنجازات

وتعرف سمو نائب حاكم دبي على الإنجازات النوعية التي حققتها بورصة دبي للطاقة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الشركات التي تستخدم منصة البورصة للتسليم الفعلي 60 شركة، وبلغ عدد براميل النفط التي تم تسليمها عبر آلية البورصة 2.5 مليار برميل، فيما تم تداول 17 مليار برميل، حيث يبلغ عدد براميل النفط التي يتم تسعيرها وفق عقود النفط الآجلة لخام عُمان بشكل يومي 5.2 ملايين برميل.

وتدرج بورصة دبي للطاقة عقد عُمان الآجل (DME Oman) كعقد رئيس لها، ما يوفر أكثر معايير النفط الخام انضباطاً وشفافية في المنطقة، حتى أصبح العقد الآجل لخام عُمان المؤشر الرئيس لحوالي 170 مليون برميل من النفط الخام شهرياً منذ 2018، بعد أن كان يقتصر على تسعير حوالي 30 مليون برميل شهرياً.

يذكر أن بورصة دبي للطاقة هي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، وهي تهدف إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق بأسعار تتسم بالشفافية والمصداقية للنفط الخام، حيث توفر بيئة تجارية تخضع لقوانين محكمة وتعتمد على معايير الشفافية والأمان المالي.

ويمتلك المساهمون الرئيسون في البورصة حصة الأغلبية، وهم شركة تطوير، العضو في «دبي القابضة»، ومجموعة بورصة شيكاغو للسلع، وجهاز الاستثمار العُماني.

كما حرصت مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة وشركات تداول الطاقة على الاستحواذ على حصص من أسهم بورصة دبي للطاقة، بما في ذلك «غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«جيه بي مورغان»، و«فيتول»، ومجموعة «شِل»، ما منح البورصة مزيداً من الثقة من قبل أبرز شركات الطاقة العالمية.

أنظمة إلكترونية

وتستخدم بورصة دبي للطاقة في كافة أعمالها أكثر الأنظمة الإلكترونية تطوراً، والتي يمكن الوصول إليها من أكثر من 20 منطقة، منها المراكز المالية الرئيسة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتقع البورصة داخل مركز دبي المالي العالمي، وتخضع لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية. كما تتم مقاصة وضمان جميع التداولات من خلال (CME Clearing)، التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

كما تخضع بورصة دبي للطاقة للضوابط التي تفرضها سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تتم مقاصة كافة العمليات التجارية فيها من خلال غرفة المقاصة في بورصة نيويورك للطاقة (عضو في مجموعة بورصة شيكاغو للسلع)، والخاضعة لتشريعات الهيئة الأمريكية للسلع الآجلة (CFTC).

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