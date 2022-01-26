المالديف: استمرار الإرهاب تهديد لأمن المنطقة والعالم

المصدر: (ماليه - واس)

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أدانت حكومة جزر المالديف، إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وقالت في بيان: «التصعيد الأخير، واستمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف المناطق المدنية والبنية التحتية يشكلان تهديداً لأمن المنطقة والعالم، وتعرقل جهود السلام التي تبذلها الأطراف والمجتمع الدولي لحل النزاعات في المنطقة». وأكدت الحكومة، تضامنها مع الشعبين الشقيقين وحكومتي المملكة ودولة الإمارات، والتزامها الراسخ مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

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