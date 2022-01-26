مجلس الوزراء السعودي يجدد رفض وإدانة الهجمات

المصدر: الرياض - واس

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جدد مجلس الوزراء السعودي، رفض المملكة وإدانتها للهجمات الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رفض

وقال وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، إن المجلس تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات. وأضاف: «جدد المجلس رفض المملكة وإدانتها للهجمات الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة ودولة الإمارات، وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة استقرار المنطقة».

تحرك دولي

وشدد على «الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين». وأشار إلى الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني عبر برامج ومشروعات تنفذ بالشراكة مع المنظمات الدولية للنهوض بالقطاعات الحيوية.

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