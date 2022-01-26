موريتانيا: استمرار الهجمات الجبانة استفزاز للمجتمع الدولي

المصدر: (نواكشوط - وام )

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أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية صوب أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وشددت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، على أنّ استمرار ميليشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة يعد استفزازاً للمجتمع الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

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