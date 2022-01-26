إطلاق أول رحلة برية من عجمان إلى السعودية

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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انطلقت صباح أمس أول رحلة برية من المحطة الرئيسة في عجمان التابعة لهيئة النقل العام إلى المملكة العربية السعودية، وتشمل الرحلة 3 حافلات كل حافلة تحمل 24 راكباً وذلك وفقاً لإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة جائحة كورونا وتتوجه الحافلات إلى الدمام والرياض وجدة، ويأتي إطلاق الرحلات البرية بعد افتتاح المحطة تزامناً مع انطلاقة إكسبو 2020 دبي.

رحلات دولية

وقال سامي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتصاريح بهيئة النقل في عجمان لـ«البيان» بحمد الله تم إطلاق أولى الرحلات البرية عبر المحطة الرئيسة في عجمان إلى المملكة العربية السعودية وسوف يتم تنظيم العديد من الرحلات البرية إلى الدول المجاورة.

كما سيتم التنسيق مع شركات الطيران والمطارات في الدولة لتوصيل المسافرين عبر المحطة الرئيسة وذلك لتسهيل حركة النقل العام، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل العام في إمارة عجمان.

وأكد اهتمام وحرص هيئة النقل العام على تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن سعة الحافلات المخصصة للرحلات البرية راكباً فقط، وذلك للحفاظ على التباعد وسلامة المسافرين في ظل الجائحة ، علماً أن محطة النقل الرئيسة تقع في عجمان على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وسوف المحطة في توسع عمليات النقل وزيادة عدد الخطوط الداخلية والخارجية.

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