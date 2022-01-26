«الأمن السيبراني» يوقّع مذكرتي تفاهم لتطوير المهارات الإلكترونية وتعزيز الاستجابة

المصدر: أبوظبي- وام

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وقّع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات مذكرتي تفاهم مع شركتي «Cyber Arrow» و«Immersive Labs» لتطوير المهارات الإلكترونية وتعزيز سرعة الاستجابة والمرونة في التصدي للهجمات السيبرانية.

وتهدف المذكرة مع شركة Cyber Arrow إلى تعزيز عمليات الأمن السيبراني على مستوى الدولة من خلال خطة متكاملة تشمل التكنولوجيا والعمليات المعنية وتدريب الكوادر الوطنية عبر إطلاق مجموعة من المبادرات التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وبموجب المذكرة تنفذ الشركة أحدث حلول «SaaS» في عدد الجهات الحكومية بما يعزز الاستجابة في التصدي للهجمات السيبرانية .

4 مجالات

كما تهدف مذكرة التفاهم مع شركة «Immersive Labs» إلى تعزيز التعاون مع مجلس الأمن السيبراني في أربعة مجالات رئيسية ضمن برنامج وطني يستهدف تحسين مهارات الأمن السيبراني وقدرة الإمارات في مسارات التعلم لتزويد الأفراد العاملين في البنية التحتية الوطنية الحيوية والهيئات الحكومية بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال الأمن السيبراني.

وتشمل مجالات التعاون سيناريوهات محاكاة الأزمات لقياس مهارات اتخاذ القرار، والهيئات الحكومية المحلية واختبار مرونتها الإلكترونية. إضافة إلى تقييم الأفراد وصقلهم بالمعرفة الحالية بالأمن السيبراني على مستوى المرحلة الجامعية أو المهني.

وقّع اتفاقية التعاون مع شركة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وعلي محمد العمادي المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة «Cyber Arrow»، فيما وقعها من شركة «Immersive Labs» جيمس نيلسون نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وأكّد الدكتور محمد حمد الكويتي أن المجلس يعمل من خلال منهجية موحدة للتصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة .

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