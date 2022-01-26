«طرق دبي» تعتمد تطوير 10 خطوط للحافلات العامة في الإمارة

المصدر: دبي -البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تطوير 10 من خطوط الحافلات العامة في الإمارة، بناءً على تحليل البيانات الضخمة الواردة عبر التغذية الراجعة من الجمهور من خلال اقتراحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم على تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي (RTA Dubai).

وتفصيلاً، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «لقد وَصَلَنا خلال العام 2021 عبر تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي (7319) تفاعلاً و(6678) اقتراحاً لخطوط جديدة للحافلات، وبلغ عدد المشاركات (413) تصويتاً منها (265) تصويتاً لخط حافلات القصيص - مطار آل مكتوم الدولي و(641) تصويتاً لخطوط أخرى مقترحة، وبناء على ذلك اعتمدنا إجراء تحسينات على 10 خطوط لحافلات النقل العام في دبي».

وأضاف شاكري: «انطلاقاً من رؤية الحكومة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم ومن منطلق حرص هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق الريادة في التحول الرقمي وفي إسعاد الناس وكون الارتقاء بمستوى خدمات النقل يُعَدُّ أحد أهم المحاور الرئيسة لتطوير الإمارة، فقد استحدثنا خاصية التغذية الراجعة من الجمهور أو الحشود (Crowdsourcing) بحيث يمكن للمتعاملين تقديم مقترحات لإطلاق خطوط جديدة لحافلات النقل العام أو اقتراح إجراء تحسينات على خطوط عاملة من خلال التصويت على الخطوط المقترحة».

وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك الجمهور في تعزيز تكامل شبكة وسائل المواصلات العامة في الإمارة بما ينسجم والاحتياجات المتنامية لرواد هذه الوسائل،حيث أنها المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

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