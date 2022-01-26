99.22 % نسبة الفصل بالقضايا في محاكم رأس الخيمة خلال 2021

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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كشفت محاكم رأس الخيمة عن تحقيق 99.22% نسبة فصل في القضايا التي نظرتها درجات التقاضي بالمحاكم خلال 2021، محققة بذلك نتائج إيجابية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته إدارة التفتيش القضائي عن نتائج العمل القضائي وسيره في الدائرة خلال العام الماضي، حيث استقبلت المحاكم 8852 قضية مدنية وجزائية، فصلت في 8783 منها، فيما بلغ عدد القضايا المؤجلة للفصل فيها خلال العام الجاري 69 قضية.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم عن بُعد عبر الاتصال المرئي المباشر، أهمية المنظومة القضائية كأحد عناصر الأمن والأمان للمجتمع الإماراتي بمختلف فئاته، مؤكداً على دور الإعلام في تسليط الضوء على تلك الاحصائيات التي تشير إلى صون حقوق الجميع، ما يجعل الدولة بيئة محفزة للعمل والعيش على أرضها، ووجهة جاذبة للسائحين والزوار.

عدالة

وأشار إلى حرص محاكم رأس الخيمة على تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في العدالة الناجزة، ومنح الحماية القانونية لمختلف أطياف المجتمع، انطلاقًا من أهمية تعزيز الثقة بالنظام القضائي في إمارة رأس الخيمة، والذي يتمتع بكفاءات عالية وخبرات قضائية طويلة، ضمن سعي محاكم رأس الخيمة المتواصل لتقديم خدمات قضائية متطورة ومتكاملة تتسم بالسرعة والكفاءة والجودة الفائقة، واتباع أفضل الممارسات العالمية، بما ينعكس على سعادة المتعاملين وجودة الحياة في الإمارة.

تحديات

وأكد الخاطري، أن محاكم رأس الخيمة تغلبت على تحديات جائحة كورونا بفضل البنية التحتية التكنولوجية التي طورتها حكومة رأس الخيمة قبل أعوام من بداية الجائحة، حيث ساهمت تلك المنظومة في تنظيم العمل القضائي برأس الخيمة وفي مقدمتها الإعلان بالدعاوى القضائية الكترونياً والتي بلغت 99%، مشيراً إلى أن جميع الجلسات القضائية التي عقدتها الدائرة تمت «عن بُعد» بنسبة 100% حيث بلغ عدد الجلسات للقضايا المدنية 13031 جلسة قضائية خلال عام 2021.

شفافية

وأوضح الخاطري : تلتزم محاكم رأس الخيمة بأعلى معايير الشفافية من خلال نشر البيانات الإحصائية السنوية، وتم الفصل في 5568 قضية خلال 2021 بالقضايا المدنية من إجمالي القضايا المعروضة عليها، والبالغ عددها 5628 قضية، بينما وصل عدد القضايا التي رحّلت إلى العام الجاري 60 قضية، لتحقق بذلك نسبة فصل قدرها 99.22%، وعلى مستوى درجات التقاضي الثلاث، بلغت القضايا المتداولة أمام محكمة التمييز 172 قضية، وتم الفصل في 162 قضية منها بنسبة 94.18%، أما محكمة الاستئناف فقد فصلت في 841 قضية من إجمالي 852 قضية منظورة، لتبلغ نسبة الفصل 99%، كما بلغ عدد القضايا المقدمة إلى المحكمة الابتدائية 4604 قضية فصلت في 4565 قضية، بمعدل فصل 99%.

وفيما يخص إجمالي القضايا الجزائية التي نظرتها المحاكم في العام الماضي، فقد بلغ 3224 قضية، فصلت في 3215 قضية منها، بمعدل 99.72%، ليكون عدد القضايا المتبقية 9 قضايا جزائية، وقد خص محكمة التمييز منها 141 قضية فصلت في 140 منها، بنسبة فصل بلغت 99.29%، كما خص محكمة الاستئناف 587 قضية فصلت في 586 منها، بنسبة فصل 99.82%، واستقبلت المحكمة الابتدائية 2496 قضية فصلت في 2489 منها، بنسبة فصل 99.72%.

عمر القضايا

يقدر متوسط عمر القضايا المدنية بـ 33 يوماً، وبلغ متوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا في محكمة التمييز 49 يوماً، وفي محكمة الاستئناف 32 يوماً، وبينما المحكمة الابتدائية 33 يوماً، وتضم المحاكم 54 دائرة قضائية، منها 40 دائرة مدنية، و14 دائرة جزائية، وأن عدد القضايا المدنية المتداولة أمام مكاتب إدارة الدعوى ولم تقدم إلى دوائر المحاكم على اختلاف درجاتها للفصل فيها بنهاية عام 2021 بلغ 243 قضية.

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