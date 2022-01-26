عضو بـ«الوطني» يطالب بإلزام المطاعم بتعريف المستهلكين بسعرات كل وجبة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد مروان عبيد المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة أن تتولى المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات العاملة في الدولة مسؤوليتها في تعريف المستهلكين بعدد السعرات الحرارية على قائمة الأصناف الغذائية، لتعزيز التوعية بالقيمة الغذائية للوجبات التي يتناولها المستهلكون، لافتاً إلى أن بيان معدل السعرات الحرارية بداخل هذه الأغذية، يشجع الجمهور على البحث عن خيارات غذائية صحية أكثر.

ارتفاع

وأوضح أن أحدث الدراسات، تشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها دولة الإمارات، تعاني ارتفاعاً في مستوى ومعدلات السمنة بين الأفراد، وهو الأمر الذي يتسبب في انعكاسات سلبية عديدة، منها ما يطال القطاع الصحي، والمتمثلة بزيادة تكاليف علاج الأمراض المصاحبة للسمنة، كأمراض الضغط والقلب والسكري وغيرها.

وقال مروان عبيد المهيري أنه سيتوجه اليوم، في الجلسة الرابعة، للمجلس من دور انعقاده العادي الثالث، للفصل التشريعي السابع عشر، بسؤال إلى معالي سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يستهدف وضع آلية يتم من خلالها إلزام المطاعم والمقاهي ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات، وضع السعرات الحرارية على الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها للمستهلك.

عرض

ونوه بأنه يسعى من وراء عرضه للسؤال إلى إلزام تلك المطاعم وغيرها، عرض السعرات الحرارية لكل صنف بطريقة واضحة، وبشكل دائم على دليل قوائم الوجبات أو اللوحات والشاشات الإلكترونية بالمطعم، وأن يتم عرض السعرات لمحتويات طبق الطعام أو سعرات الوحدات حال كانت على شكل وحدات فردية مقسمة، وأن يتم الإعلان عن السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل الطلبات الجانبية في قائمة الطعام، بما يتيح للمستهلك اختيار ما يناسبه من سعرات يومية.

أخطار

وحذر عضو المجلس الوطني الاتحادي، من أن الإقبال على الوجبات الجاهزة يزيد من أخطار السمنة ولا سيما لدى طلبة المدارس، ما يتطلب توعية أولياء الأمور والمستهلكين بأهمية الالتزام بالسعرات الحرارية المناسبة لكل شخص حفاظاً على صحتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية معرفة عدد السعرات الحرارية لتجنب السمنة وزيادة الوزن، ومن ثم الأمراض كالسكري والضغط والقلب.

تقنين

وبين أن تقنين عدد السعرات هو الحل الجوهري لمعرفة ما يتم تناوله من طعام ومن ثم المواجهة المبكرة لاحتمال الإصابة بالأمراض التي يمكن الإصابة بها في المستقبل، لافتاً إلى أن هذا الأمر يضمن حق مرتادي هذه المطاعم في الحصول على المعلومات الخاصة بالمنتجات المقدمة ليتسنى لهم اختيار الأنسب منها.

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