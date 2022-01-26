تخريج نخبة في «التحقيق والتفتيش» بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، تخريج النخبة الأولى ضمن البرنامج التدريبي في التحقيق على التفاوض الأمني والقبض والتفتيش واستخدام سلاح «تيزر» والذي نفذّته إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، بإشراف ومتابعة العقيد الركن الدكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، ونخبة من المدربين التابعين لإدارة المهام الخاصة، من ذوي الكفاءة والخبرة العالية في هذا المجال.

حضر التخريج العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والمقدم يوسف عبدالله الطنيجي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، وعدد من ضباط إدارة المهام الخاصة وموظفي مركز شرطة المدينة الشامل.

ويأتي البرنامج التدريبي انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية، التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في مواكبة أفضل التقنيات المتطورة والحديثة لمكافحة الجريمة، مع تعزيز أمن وسلامة الأرواح. وأشاد اللواء علي بن علوان، بالبرنامج التدريبي، في تأهيل ضباط التحقيق بمراكز الشرطة الشاملة، لما يعرف «بضابط التحقيق الشامل» من خلال تدريبهم على عمليات القبض، والتفتيش، وفن استخدام السلاح الكهربائي «تيزر».

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