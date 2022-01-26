دبي توفر تسهيلات كبيرة وجودة في الخدمات

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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استقطب معرض الصحة العربي الذي واصل فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي آلاف المستثمرين من مختلف دول العالم، في ظل توافر الفرص الاستثمارية الهائلة في القطاع الصحي في الدولة والدول المجاورة والنجاحات التي حققتها معظم الشركات العالمية بفضل التسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة على وجه العموم ودبي على وجه الخصوص للمستثمرين.

وأعلنت شركة «مبادلة للرعاية الصحية» عن توسع استثماراتها في قطاع الصحة بدبي من خلال إعلانها عن عدد من مشاريع التوسع والاستثمار في السنوات المقبلة، وذلك بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، والتي ستبدأ بافتتاح منشأة طبية متقدمة تشمل جراحات اليوم الواحد وخدمات طبية تخصصية والمقرر تدشينها في سبتمبر من العام الجاري، وذلك في خطوة لتوسيع خدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المرضى في دبي والإمارات الشمالية.

ويأتي افتتاح المنشأة الجديدة في عام 2022 تماشياً مع التعاون الاستراتيجي الشامل والتعاون المثمر القائم بين هيئة الصحة بدبي ومبادلة للرعاية الصحية.

وأعرب معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع عن ثقته بأن خطة شركة مبادلة للرعاية الصحية، الرامية لتوسيع مظلة مشاريعها الرائدة، وتوفير شبكة رعاية صحية متكاملة وعالمية الطراز داخل الدولة، تشكل دعماً لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة الرامية إلى رفع كفاءة القطاع الصحي في دولة الإمارات بما يعزز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية المبتكرة وتحقق متطلبات التنمية المستدامة.

حلول

وأكد العويس دعم الوزارة للتعاون المتميز بين الجهات الصحية ضمن رؤية مشتركة تستند إلى توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة، بتوفير حلول متطورة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للرعاية الصحية، والتي ترتكز على نهج تكاملي وريادي يجمع الخبرات والكفاءات وسجل الإنجازات الذي يؤكد إمكانات المنظومة الصحية، بهدف تعزيز جودة حياة مجتمع الإمارات، وفق تطلعات وثيقة مبادئ الخمسين.

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن المكانة العالمية التي تحتلها دبي، والإمكانات الهائلة التي تمتلكها، ومناخ الاستثمار المتميز فيها، هو ما جعلها مدينة الفرص، وجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين، وخاصة في القطاع الصحي، الذي يحتضن اليوم مجموعة رائدة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات.

بدوره قال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: إن مشاريع التوسع التي ستطلقها مبادلة للرعاية الصحية في دبي تأتي ضمن خطط الشركة الهادفة إلى تأسيس منشآت رعاية صحية متخصصة وعالمية المستوى تستهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية لدعم القطاع الصحي في الدولة.

وقال أحمد عريان مدير شركة «إسكبريتير» المشاركة في المعرض: نحرص سنوياً على المشاركة في معرض الصحة العربي لأنه يعد منصة مهمة جداً للعاملين في مجال الرعاية الصحية فهو ثاني أكبر معرض في العالم للأجهزة الطبية وهذا مهم جداً للمصنعين كافة لاستشراف الفرص الاستثمارية المتوافرة في الدولة.

وأضاف: إن دولة الإمارات تعد الأولى عالمياً من ناحية الأمن والأمان وهذا عامل جداً مهم لتشجيع المستثمرين.

الوصول إلى الأسواق

قال حسام حسن المدير العام لشركة «جلوبال فارما»: من أهم أسس النجاح التي حققتها الشركة في وقت قياسي الوصول إلى معظم الأسواق المهمة في المنطقة وآسيا نتيجة الدعم الكبير الذي وفرته لنا دولة الإمارات وتحديداً دبي التي تقدم للشركات الناشئة الدعم الذي يمكنها من دخول الأسواق العالمية.

وأضاف: الوجود في دبي يوفر للمستهلكين الجودة العالية والمعايير العالمية التي تشترطها الدولة على المستثمرين وهذا يشجع على تسويق المنتجات بيسر وسهولة، فالمنتج الإماراتي يحظى برواج سريع في دول العالم وهذا سبب تهافت المستثمرين على دولة الإمارات العربية المتحدة.

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