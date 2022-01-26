إطلاق تقنية «ميتافيرس» الأولى عالمياً في التطبيب عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول «تقنية للواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد» «ميتافيرس» على مستوى العالم، لتوفير خدمات التطبيب عن بُعد، بما تشمله من خدمات الصحة النفسية، وتعزيز صحة الأسرة، وسعادة المتعاملين.

وجاء الإعلان عن الخدمة النوعية الجديدة، خلال مشاركة المؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022.

وقالت مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: تعتبر منصة «تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد» الجديدة، ثمرة لجهود المؤسسة وحرصها على توفير خدمات صحية ذكية تليق بمكانة دبي، وتمهد الطريق نحو مستقبل ذكي زاخر بالخدمات المتفوقة التي تلبي تطلعات المتعاملين، وتسهم في ترشيد الجهد والوقت، وتنسجم مع طموحات المؤسسة واستراتيجياتها الرامية إلى التحول في خدماتها نحو العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الدور الصحي الريادي الذي تضطلع به الدولة.

وتمكنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من تعزيز «تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد»، بـ 3 خدمات نوعية، تشتمل على توفير خدمات الصحة النفسية، وتعزيز صحة الأسرة، والارتقاء بسعادة المتعاملين، مما يجعلها أول مؤسسة على الصعيد العالمي، توفر خدمات التطبيب عبر الواقع الافتراضي بتقنية «الميتافيرس».

وتتيح التقنية النوعية لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي دخول العالم الافتراضي، عبر الأجهزة الذكية، مما يوسع نطاق وصول الخدمة إلى شرائح واسعة من الأفراد، ويعزز تجربة المتعاملين، من خلال حزمة خدمات استباقية مبتكرة، تتيح لهم الوصول إلى المؤسسة عبر الواقع الافتراضي، بما ينسجم مع توجهات المؤسسة نحو تجويد نوعية الخدمات وشموليتها، بما يليق بمكانة الدولة وحضورها العالمي.

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