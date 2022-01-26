ربط 100 % من مستشفيات أبوظبي بـ«ملفي»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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نجحت منصة «ملفي»، خلال 3 سنوات في ربط 100% من مستشفيات أبوظبي و95% من العيادات مما أسهم في الوصول إلى 99% من مراجعات المرضى في أبوظبي، الأمر الذي جعلها واحدة من أسرع منصات تبادل المعلومات الصحية التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

وضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي تحتفي منصة «ملفي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، مع دائرة الصحة أبوظبي، بالذكرى السنوية الثالثة على تأسيسها، حيث تستعرض باقة من خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية الرقمية

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: استطاع القطاع الصحي في أبوظبي أن يرسخ مكانته كأحد النظم الصحية الرائدة على مستوى العالم، وذلك من خلال ما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وتقدم تكنولوجي ورقمي، وجاهزية تامة للتعامل من الأزمات.

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