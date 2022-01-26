«إيدك دبي» يستعرض 4800 منتج مبتكر في طب الأسنان

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات الدورة الـ26 لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2022»، المعرض والمؤتمر الأكبر في العالم في مختلف تخصصات وتجهيزات طب الأسنان، في الأول من فبراير المقبل ولمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نحو 3600 شركة عالمية ستقدم من خلال المعرض ما يقارب 4800 منتج مبتكر في مجال الحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان.

ويعتبر «إيدك دبي» المنصة المثالية للأطباء والخبراء والمتخصصين في مجال طب الأسنان من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بما يمنحه الحدث من فرصة واسعة للاطلاع على آخر المستجدات والابتكارات في هذا المجال، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث الأهم من نوعه في العالم أكثر من 66 ألف مشارك من 155 دولة.

ويشمل المعرض 22 جناحاً دولياً تضم أبرز الشركات العالمية المتخصصة في طب الأسنان ومنها إيطاليا والتي تم اختيارها لتكون ضيف الشرف في «إيدك دبي» لهذا العام، بالإضافة إلى مشاركة دول لها مكانتها في مجال طب الأسنان مثل: الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وإسبانيا، وكوريا والتي تشارك في معرض «إيدك دبي» متمثلة بوفود دولية منذ سنوات عديدة.

وتتضمن أجندة الدورة الـ26 من «إيدك دبي» 208 جلسات علمية و14 ورشة عمل تدريبية والتي ستساعد أطباء الأسنان على التعرف على التقنيات المبتكرة التي أدخلت حديثاً في هذا المجال وبمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، بالإضافة إلى مسابقة للطلبة لعرض الملصقات الطبية والتي ستضم 192 ملصقاً علمياً من طلبة قادمين من كافة الجامعات في الدولة وخارجها.

ثقة متنامية

ويأتي «إيدك دبي 2022» كإحدى أهم الفعاليات المتخصصة على أجندة الفعاليات العالمية الكبرى التي تستضيفها إمارة دبي على مدار العام والتي تحظى بمشاركة الآلاف من العارضين والمشاركين من القطاعات المعنية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، في ضوء الإرث الطويل والحافل للإمارة في تنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى، وأهمها على الإطلاق «إكسبو 2020 دبي»، وما كونته من خبرة متميزة في هذا المجال على مدار سنوات طويلة، وما أثبتته من قدرة كبيرة على توفير أعلى درجات الأمان والسلامة للمشاركين والعارضين، في مواجهة الأوضاع الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة «كوفيد 19»، لتصبح دبي في صدارة الجهات القليلة في العالم التي تتيح فرصة اللقاء المباشر للمعنيين بالتخصصات التي تشملها تلك المعارض والمؤتمرات، وذلك بفضل نجاح دبي في كسب ثقة متنامية على الصعيد الدولي كوجهة مفضلة وآمنة لاستضافة مثل تلك الفعاليات التي تشكل قاطرة دفع أساسية للقطاعات ذات الصلة بها.

والتزاماً بهذا النهج في ضمان أعلى درجات السلامة، أكد القائمون على «إيدك دبي» أن الحدث يراعي أعلى المعايير في هذا الخصوص، ويحرص على تطبيق كافة التدابير الاحترازية بصورة دقيقة لضمان سلامة المشاركين من كافة أنحاء العالم وتوفير بيئة مميزة لبناء الشراكات.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و«إيدك دبي» رئيس إندكس القابضة: يسعدنا أن نواصل جهودنا لجمع أعظم العقول في مجالات الابتكار العلمي لقطاع طب الأسنان في دبي.

وتسعى الدورة الـ26 للمؤتمر إلى تعزيز التحالفات الطبية حول العالم للعمل سوياً والوصول إلى سبل جديدة للتشخيص وعلاج المرضى وتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة لهم، فضلاً عن دعم قطاع طب الأسنان وفتح مجال أرحب لفرص العمل من خلال الشراكات التي تعقد من خلاله والتي بلغت قيمتها الإجمالية في دورة العام الماضي إلى نحو 3.8 مليارات دولار أمريكي.

دعم

ويحظى مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2022» بدعم كبير من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من الهيئات والمنظمات المحلية والعالمية.

وقال الدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي: يواصل الحدث العالمي تسجيل نمو مطرد، إذ بات اليوم أكبر منصة دولية لمناقشة الابتكارات الجديدة وأحدث الأبحاث في مجال طب الأسنان، ملبياً مطلباً مهماً يتمثل في زيادة آفاق المعرفة لدى المشاركين وتعزيز فرص النمو للعارضين كون المؤتمر يعد بوابة رئيسية لأكبر الشركات العالمية المتخصصة في طب الفم والأسنان لتقديم أحدث الابتكارات والحلول الذكية ذات الفاعلية العالية.

إيطاليا ضيف الشرف

وتعليقاً على اختيار جمهورية إيطاليا ضيف شرف للدورة الـ26 من «إيدك دبي»، قال نيكولا لينر، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: يسعدنا أن نكون ضيف الشرف لهذه الدورة من «إيدك دبي» وبمشاركة أكثر من 45 شركة متخصصة.

لطالما كان هذا الصرح الطبي نقطة مرجعية لأسس طب الأسنان على المستوى العالمي، منوهاً بنمو قطاع طب الأسنان الإيطالي بنسبة 4.5% في العقد الماضي ليصل إلى 1.026 مليار يورو بسبب التوجهات العالمية الجديدة، ومنها الوعي الصحي المتزايد عموماً وبأهمية صحة الفم والوقاية بصفة خاصة.

ويسبق انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» عدد من الجلسات العلمية المتخصصة والتي ستقام على مدار 3 أيام، وتشمل «ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان» ومؤتمر «إيدك العالمي لجراحة الفم والوجه والفكين».

اعتماد

يتم تنظيم مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» سنوياً من قبل مؤسسة «إندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في «إندكس القابضة» ويحظى باعتماد برنامج التعليم المستمر التابع لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

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