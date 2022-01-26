دليل إرشادي لتأسيس وتوسيع مراكز الطفولة المبكرة بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي دليلاً إرشادياً حول متطلبات وإجراءات تأسيس أو توسيع مركزاً للطفولة المبكرة في دبي، وذلك ضمن خطواتها الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة في إمارة دبي، بما يواكب النمو المطرد للقطاع خلال الفترة القليلة الماضية، إذ تحتضن دبي أكثر من 200 دار حضانة ومركز للطفولة المبكرة، من بينها 15 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، تم افتتاحها خلال العام 2021.

ويوفر الدليل المعلومات والإرشادات والخطوات، التي قد يحتاج إليها مزودي الخدمات التعليمية الحاليين أو الجدد لتأسيس أو توسيع مركز للطفولة المبكرة في الإمارة، بما يواكب مستهدفات حكومة دبي، لتقليص متطلبات التوثيق وتحقيق السرعة في إنجاز خدمات إصدار التصاريح خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وفق أعلى معايير الدقة والكفاءة، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي في الإمارة.

وقال محمد أحمد درويش المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة: نطلق الدليل الشامل، الذي يوفر كافة المعلومات والإرشادات، التي قد يحتاج إليها المستثمرون الحاليون أو الجدد لممارسة الأعمال في قطاع الطفولة المبكرة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية النشطة في قطاع التعليم الخاص في إمارة دبي، والذي يعد امتداداً لقدرات مجتمع دبي متعدد الثقافات والمؤهلة، لتحقيق مستويات عالمية في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأضاف: انطلاقاً من أهمية مرحلة الطفولة المبكرة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز ازدهار المجتمعات، فإن ثمة فرصاً واعدة متوفرة لازدهار قطاع الطفولة المبكرة، وتلبية احتياجات مجتمع دبي، وسنواصل بدورنا العمل عن كثب مع شركائنا في هذا القطاع، لضمان حصول الأطفال على فرص التعلم الجيد والازدهار، ضمن بيئة متناغمة تضع جودة حياة كل طفل في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.

وتتضمن الإرشادات الخاصة بتأسيس أو توسيع مراكز الطفولة المبكرة في دبي ضرورة أن يكون لدى المركز خطط تعليم ورعاية مخصصة، وأن يكون لها هيكل حوكمة واضح، وأن يتمتع جميع الموظفين العاملين بمؤهلات ومعرفة وخبرة تتناسب مع أدوارهم في المركز، وأن يتمتع الموظفون، الذين يعتنون بالأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 45 يوماً و35 شهراً بالخبرة في رعاية الرضع والأطفال الصغار ونموهم.

وحدد الدليل الخطوات اللازمة لإكمال وإرسال خطة الرعاية والتعليم والمستندات المطلوبة، وتحديد المتطلبات والشروط التشريعية والتنظيمية الرئيسية في مرحلة الطفولة المبكرة.

جودة الحياة

وأوضح الدليل العناصر التي يتعين على مقدم الطلب تقديم معلومات موجزة بشأنها، ضمن خطة الرعاية والتعليم وتشمل: الخدمات وأنشطة الرعاية والتعليم التي يتم التخطيط لتقديمها، بما في ذلك كيفية إسهام منهجيات وأساليب التدريس في تعزيز جودة حياة الأطفال وتعلمهم وتطورهم، والمنهاج التعليمي المطبق، واكتساب اللغة العربية، وتوضيح كيفية إسهام البرامج المقترحة في تعزيز ثقافة وهوية دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأطفال لاسيما الإماراتيين، وخطة تطوير الرعاية والتعليم الدامجين في المركز، التي يشترط أن تكون متماشية مع إطار سياسة التعليم الدامج في دبي.

جهود

يستفيد قطاع الطفولة المبكرة من جهود متواصلة لحكومة دبي تركز على جودة التعليم والرعاية، وجودة الحياة للأطفال، وذلك انطلاقاً من قرار المجلس التنفيذي رقم «35» لسنة 2020 بشأن تنظيم مراكز الطفولة المبكرة في دبي. وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية الإشراف على عمل جميع مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة.

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