«شخبوط الطبية» تطلق حملة للتوعية بسرطان عنق الرحم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إطلاق شهر التوعية بسرطان عنق الرحم في يناير. وقال الدكتور محيي الدين سعود، استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد في المدينة: يعتبر سرطان عنق الرحم سبباً رئيسياً للوفاة بين النساء في منطقة الشرق الأوسط ورابع أسباب الوفيات المتعلقة بالسرطان بالعالم، ومن المتوقع زيادة معدلات الوفيات بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.

وقالت الدكتورة راوية مبارك، استشارية علم الأمراض التشريحي في المدينة: نشجع النساء، وخاصة في المرحلة العمرية بين 25 و65 عاماً، على إجراء فحص عنق الرحم المنتظم كل 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى اختبار فيروس الورم الحليمي البشري في حال الحصول على نتائج غير طبيعية لمسحة عنق الرحم.

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