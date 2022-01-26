مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي يعقد اجتماعه الأول لهذا العام عن بعد

المصدر: دبي -البيان

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ترأس العميد عبد الله خادم سرور المعصم مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، الاجتماع الأول للمجلس لعام 2022 عن بعد، بحضور أعضاء المجلس وعدد من الضباط.

ورحب العميد بن خادم، بالحضور، في بداية الاجتماع، مؤكداً أهمية خروج مراكز الشرطة بمشاريع ومقترحات تطويرية دائمة ومستمرة، بهدف تطوير منظومة العمل الشرطي، مشيراً إلى أن مراكز الشرطة، استطاعت توحيد جهودها، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، والمتمثلة في «مدينة آمنة، إسعاد المجتمع، الابتكار في القدرات»، والسعي إلى تعزيز العلاقة مع مختلف الشركاء الداخليين والخارجيين، وتطوير منظومة العمل، بما يعزز الأمن والأمان في المجتمع.



إنجازات



وتم خلال اللقاء، استعراض أهم الإنجازات التي حققها مجلس مديري مراكز الشرطة خلال الفترة الماضية، والتي بلغت 88 إنجازاً، منها المحقق الذكي، وهو مشروع يضمن التحول الذكي للعمليات الشرطية بشكل كامل، ومشروع الخطة التنفيذية الموحدة لمراكز الشرطة، وفوز مبادرة أمن المدارس بجائزة وزير الداخلية، وإجراء دليل عمل الديلي بريف، وتدريب مسؤولي الدوريات على تطبيق سند الخاص بأصحاب الهمم، للتعامل معهم في الحوادث والقضايا، وإنجاز هوية مراكز الشرطة، واعتماد إجراءات الآيزو لمراكز إسعاد المتعاملين في مراكز الشرطة، وإعداد الخطة التشغيلية لمركز شرطة الخوانيج، وصفر انتقال للحوادث المرورية البسيطة.



مبادرات



كما تطرق الاجتماع إلى أهم المبادرات التي نفذها المجلس، والتي بلغت 13 مبادرة، من أبرزها مبادرة الفرق الأمنية، ومبادرة طرق آمنة، الهادفة إلى خفض حوادث السير والوفيات الناتجة عنها، ومبادرة أمن المدارس الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، ومبادرة على دربك، والتي ساهمت في تحقيق مؤشر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ومبادرة مجموعات السعادة، ومبادرة غرفة التقاضي عن بعد، والتي تم خلالها إنشاء 45 غرفة للتقاضي عن بعد في مراكز الشرطة، ما ساهم في التحقيق عن بعد من قبل النيابة العامة، ومحكمة اليوم الواحد، والتي ساهمت في إحالة المتهم إلى المحكمة، وإصدار الحكم في الواقعة خلال 24 ساعة، ومبادرة القوة الناعمة لشرطة دبي، الرامية لتسوية بلاغات الشيكات، وغيرها من المبادرات الأخرى.



حملات



وقام المجلس بتنفيذ حملة ضبط مخالفات المركبات والدراجات المُسببة للإزعاج والضجيج، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بهدف ضبط أمن الطريق، وتقليل الوفيات، والمحافظة على الممتلكات وسلامة مستخدمي الطريق، وضبط المخالفات المرورية، خاصة المُتعلقة بتركيب الإضافات لمحركات المركبات، والتي تكون مصدراً لإثارة الضجيج، والقيام بالحركات الاستعراضية، والقيادة بطريقة متهورة، إضافة إلى تضخيم صوت الأجهزة الموسيقية، وارتفاع صوت الراديو في المركبة، أو الدراجة النارية، حيث تم ضبط 4057 مركبة ودراجة نارية مخالفة لقوانين السّير والمرور، نتيجة تزويدها بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، وتسبب إزعاجاً وضجيجاً، وخطراً على قاطني المناطق السكنية.



آليات العمل



كما قام المجلس باستحداث 16 آلية عمل خلال الفترة الماضية، منها آلية العمل في مراكز الشرطة الذكية، وإجراءات عمل قاعة الديلي بريف، وآلية تحويل الملفات بين مراكز الشرطة والنيابة، ومنصة الخدمات للدوائر الحكومية، ومسار رحلة التواصل مع الضحية، وآلية تسوية بلاغات الشيكات، وغيرها من الآليات الأخرى.



المواضيع المدرجة



كما تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة في أجندة الاجتماع، ومن ضمنها تنفيذ القرارات السابقة، ومواضيع خاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، والمشروع المعرفي، ورصد وتحسين الإجراءات، وتصنيف البلاغات والقضايا في مركز الخدمة الموحد، وغيرها من المواضيع.

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