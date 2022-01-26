سفيرة الإمارات تلتقي رئيسة مجلس النواب البولندي

المصدر: وارسو- وام

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بحثت الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى جمهورية بولندا والجبيتا فيتيك، رئيسة مجلس النواب البولندي، أوجه التعاون بين دولة الإمارات وبولندا في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها، لاسيما في المجال البرلماني.

وأشادت السلامي بعمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وبالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون في مختلف المجالات، مؤكدة أن سفارة الدولة لدى وارسو ستبذل كل جهد ممكن لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وأشارت إلى أن هناك جهوداً حثيثة لتعزيز التعاون البرلماني بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا، وتكثيف تبادل الزيارات والاتصالات بين لجنتي الصداقة البرلمانية في كلا البلدين.

من جانبها، أشادت فيتيك بالتطور والازدهار التي تشهده دولة الإمارات وبنجاحها في تنظيم إكسبو 2020 دبي، معربة عن تطلع بولندا للاستفادة من المجالات الواسعة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

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