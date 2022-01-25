مدير عام مجمع دبي للعلوم: استثمارات ضخمة في الأمن الطبي وإنتاج الأدوية ضمن الخطة المستقبلية

المصدر: دبي - وام

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كشف مروان عبد العزيز جناحي المدير العام لمجمع دبي للعلوم، أن الخطة المستقبلية للمجمع تتضمن استقطاب استثمارات ضخمة في مجالات الأمن الطبي وإنتاج الأدوية، لتعزيز مكانة إمارة دبي وقدرتها على مواجهة الأمراض، والتقليل من الاعتماد على الجهات العالمية المصدّرة للمنتجات الطبية، لافتاً إلى أنّ حجم الاستثمار في مجالات البحث والتطوير في القطاع الصناعي سيزداد من 21 مليار درهم إلى 57 مليار درهم في عام 2031، وهو ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من أجل تعزيز الابتكار في القطاع الطبي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً للبحوث الطبية.

وأكد جناحي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة مجمع دبي للعلوم في معرض ومؤتمر الصحة العربي المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الابتكار الطبي من أجل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للعلوم مع بنية تحتية متطورة ومختبرات ومرافق تصنيع متطورة.

وقال: إنّ المجمع سيستعرض خلال «آراب هيلث 2022» جهود دبي في قيادة مستقبل إنتاج الصناعات الدوائية بالدولة، بما يتماشى مع استراتيجية «مشروع 300 مليار»، ودعم النمو في السياحة العلاجية والابتكار والإنتاج في مجال الرعاية الصحية، وتعريف المشاركين والزوار بإمكانات المجمع، حيث سيتم إطلاق 3 مراكز للبحث والتطوير في المنطقة في عام 2022، بما في ذلك مركز أبحاث عالمي لمنتجات الرعاية الصحية بالأعشاب من قبل شركة Himalaya Drug الهندية ومجمع لتجربة مكونات العطور والنكهات الجديدة لشركة Firmenich السويسرية والمقر الرئيسي لمنظمة الكيماويات النرويجية «جوتن».

وأضاف: إنّ المجمع يسعى بالتعاون مع الشركاء إلى إبراز أهمية دمج علوم الطب مع مخرجات التكنولوجيا للوصول إلى حلول مثالية وأكثر كفاءة، حيث تستضيف منصة المجمع في معرض «آراب هليث 2022» طيفاً من أكبر شركات صناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في العالم التي تعمل جنباً إلى جنب مع عدد متزايد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال لاستكشاف الحلول المتطورة، والخوض في الموضوعات الأكثر إلحاحاً في مجال الصناعات الدوائية والصحة والعافية والعلوم.

وأكد: أنّ المشاركة في أعمال المعرض والمؤتمر تأتي انطلاقاً من الحرص على تسليط الضوء على مجتمع الرعاية الصحية والعلوم في الدولة عبر إطلاق طيف من الأنشطة والحملات التوعوية والمنصات الحوارية ومنها Advance Health ومجموعة من المبادرات كمبادرة Greenlight for Girls الأولى من نوعها في المنطقة، والتي تشجع الشابات على استكشاف وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأضاف مروان جناحي: ننظر إلى أداء المجمع بغاية الإيجابية، فهو في نموّ متسارع، حيث قطعنا أشواطاً كبيرة وحققنا العديد من محطات النجاح بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، ولدينا حوالي 30 بالمئة من الشركات الجديدة التي انضمت إلى المجمع في عام 2021 متخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية، كما يتميّز المجمع بشبكة الشركاء المتنوعة من حيث المجالات والتخصصات التابعة له، حيث يحتوي على أبرز الأسماء والعلامات الصناعية والتجارية ذات الصلة، بالإضافة إلى مستشفى Neuro Spinal الذي تم إطلاقه بقيمة 700 مليون درهم في المجمع عام 2021، ويضم مركزاً متقدماً للسرطان ومساحة لإعادة التأهيل العصبي، بالإضافة إلى خيارات العلاج المتاحة في الخارج، بما في ذلك أول مركز الجراحة الإشعاعية بالسكين الإلكتروني Cyberknife بالدولة وأول جناح لجراحة الدماغ.

وحول ملامح الاستراتيجية الخاصة بمجمع دبي للعلوم لاستشراف المستقبل وتقديم منظومة طبية تتماشى مع مبادئ وثيقة الخمسين ومئوية الإمارات 2071 قال جناحي: نولي اهتماماً كبيراً بالشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 50% من حجم شركاء الأعمال ضمن المجمع، وهذا دليل على متانة البنى التحتية للمجمع وجاذبية بيئته للشركات من جميع الأحجام، حيث شهد المجمع انطلاق العديد من الشركات الناشئة التي وصلت إلى 50% من عدد الشركات المسجلة في عام 2021، ونجحنا في استقطاب 20% من الشركات الجديدة التي سجّلناها العام الماضي، ونتجه قدماً إلى جذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم إلى منطقتنا، بما في ذلك من الأسواق الرئيسية مثل الهند وأوروبا. وحالياً نحن بصدد تمكين القدرات التنافسية للمجمع، حيث سيكون لدينا 3 مراكز للبحث والتطوير في المجمع من المقرر أن تكتمل في العام الجاري 2022.

وأشار إلى أن برامج التدريب والشهادات التي ينفذها مجمع دبي للعلوم ستسهم في رعاية مجموعة من المواهب عالية المهارة من الممارسين الطبيين، ما يرسخ سمعة ومكانة دبي كوجهة عالمية للرعاية الصحية بالنسبة للمرضى والكفاءات.

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