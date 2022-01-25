28 إنذاراً ومخالفةً لأصحاب مطاعم وكافتيريات بالذيد

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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نفذ قسم الصحة العامة التابع لبلدية مدينة الذيد حملات تفتيشية وتوعوية على مطاعم وكافتيريات مدينة الذيد في الفترة الماضية، وذلك بهدف التأكد من التزامها تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة، والتحقق من مدى تطبيق العاملين فيها القرارات الصادرة بشأن التدابير الاحترازية للتصدي لجائحة كوفيد – 19، ولضمان وصول منتج غذائي صحي للمستهلك وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية، فنفذ القسم 115 زيارة تفتيشية تمخض عنها إنذار ومخالفة 28، منها مخالفة 10 منافذ وإنذار 18 منفذاً غذائياً.

توعية

أوضح أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة أنه من خلال الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية المتتابعة، المفاجئة وغير المفاجئة والبالغ عددها 115 زيارة، تم ضبط ومخالفة 10 منافذ غذائية يستخدم أصحابها زيتاً غير صالح للطهي، إضافة إلى تكرار استخدامه عدة مرات، كما تم في الحملات التفتيشية إنذار 18 منفذاً غذائياً، العاملون فيها يتبعون سلوكيات غير صحية، كما تم إتلاف ما يقارب 106 لترات من الزيت، مبيناً أنه تمت توعية العاملين بأهمية نظافة وصلاحية الأواني والمعدات المستخدمة في القلي، بالإضافة إلى إلزامهم لبس الزي الرسمي داخل المطاعم والكافتيريات.

إبلاغ

ودعا رئيس قسم الصحة العامة ببلدية مدينة الذيد العاملين كافة في المنشآت الصحية ومحال بيع الأغذية إلى الالتزام والتحلي بروح المسؤولية والتقيد باللوائح والقوانين والشروط المنظمة لعملهم، مناشداً المستهلكين كافة ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحاً أن هذه الخطوات تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق من مدى التزام أصحاب المطاعم والكافتيريات الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها، بالإضافة إلى استمرار الحملات والزيارات الميدانية من قبل البلدية وبذل أقصى الجهود في المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة الجميع.

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