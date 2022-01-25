محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق.

و بحث سموه و معالي مسرور بارزاني ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات و العراق الشقيق خاصة إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية و الاستثمارية و التنموية و الإنسانية التي تخدم جهود التنمية والبناء لدى الجانبين.

و تبادل سموه و معاليه وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و أهمية دعم المساعي والجهود المبذولة لترسيخ أركان السلام والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية لشعوبها وبناء مستقبل أفضل يسوده التعاون والتعايش.

و أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء .. عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مواقع و منشآت مدنية في دولة الإمارات .. مؤكدا أنه ينتهك كل الأعراف و القوانين الدولية و يشكل تهديدا خطيرا للأمن و السلم الإقليميين.

و شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ورادع لهذه الميليشيا وغيرها من قوى الإرهاب و داعميه في مواجهة الجرائم التي ترتكبها بحق الآمنين.

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