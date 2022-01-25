محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق.
و بحث سموه و معالي مسرور بارزاني ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات و العراق الشقيق خاصة إقليم كردستان العراق في المجالات الاقتصادية و الاستثمارية و التنموية و الإنسانية التي تخدم جهود التنمية والبناء لدى الجانبين.
و تبادل سموه و معاليه وجهات النظر بشأن مجمل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و أهمية دعم المساعي والجهود المبذولة لترسيخ أركان السلام والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية لشعوبها وبناء مستقبل أفضل يسوده التعاون والتعايش.
و أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق خلال اللقاء .. عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مواقع و منشآت مدنية في دولة الإمارات .. مؤكدا أنه ينتهك كل الأعراف و القوانين الدولية و يشكل تهديدا خطيرا للأمن و السلم الإقليميين.
و شدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ورادع لهذه الميليشيا وغيرها من قوى الإرهاب و داعميه في مواجهة الجرائم التي ترتكبها بحق الآمنين.