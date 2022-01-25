المستشفى الأمريكي دبي يقدم الأكاديمية الطبية لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة

المصدر: البيان

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تهدف الأكاديمية الطبية، الذراع التعليمي للمستشفى الأمريكي في دبي، إلى تطوير وتأهيل الكوادر الطبية الموهوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدريب أكثر من 400 مهني متخصص للعمل في قطاع الرعاية الصحية في غضون عامين من تأسيسه.

واكتسبت الأكاديمية ارتباطاً وثيقاً بكليات طبية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل جامعة الشارقة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الخليج الطبية، ما مكن المواهب الجديدة من بناء مستقبل مهني في قطاع الرعاية الصحية.



وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، المجموعة المالكة للمستشفى الأمريكي في دبي: “يضمن المستشفى الأمريكي دبي التزامه بتعزيز أعلى معايير رعاية المرضى والبحوث والتعليم في المنطقة. تتمثل رؤيتنا في المساعدة في تطوير الجيل القادم من قادة الرعاية الصحية، وسيتلقى الطلاب تدريباً سريرياً سليماً ومعرفة مباشرة بأكثر العلاجات والإجراءات الطبية تقدماً، مما سيسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية الشاملة في مجتمعنا المحلي وخارجه".



من جانبه، قال الأستاذ الدكتور فراس رؤوف العاني، عضو الكلية الأمريكية لأمراض القلب، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الطبية في المستشفى الأمريكي دبي : " تتولى الأكاديمية الطبية رؤية المستشفى الأمريكي دبي الهادفة إلى رفع مستوى تعليم المهنيين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في المنطقة إلى أعلى المعايير بالتوازي مع أقرانهم في أمريكا الشمالية وأوروبا. لدينا نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين وذوي الكفاءة العالية من مختلف التخصصات، والمعترف بهم دولياً كمعلمين متميزين في نقل معارفهم إلى شباب مهنيين في مجال الرعاية الصحية الذين يمارسون حياتهم المهنية في الطب وطب الأسنان والتكنولوجيا الطبية والصيدلة و النظام الغذائي".



الأكاديمية الطبية في المستشفى الأمريكي دبي، هو مرفق طبي عالمي المستوى، أقرب إلى كونه جامعة ذات مستوي عالمي، يعمل بشكل مشترك على تطوير الجيل القادم من المتخصصين في الرعاية الصحية، وتجلب الاكاديمية الأطباء المؤهلين المنتسبين إلى الجامعات، والمختبرات المجهزة على أعلى مستوي والمرافق الأخرى ذات المستوي العالمي لتقديم دراسات أكاديمية ممتازة من الناحيتين النظرية والعملية.



وأنشأت الأكاديمية الطبية في المستشفى الأمريكي دبي أيضا لجنة بحثية مشتركة بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس من جامعة الشارقة «اللجنة المشتركة لمجلس المراجعة المؤسسية»، والتي تضطلع ببحوث طبية رائدة تشكل حافزاً على احداث تغير إيجابي في المنطقة وخارجها.

وتعد الأكاديمية استثماراً كبيراً من قبل المستشفى الأمريكي دبي حيث تتيح فرصاً لتطوير القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وزيادة البحوث الصحية المترجمة، وتحسين الرعاية التي تركز على المريض.



ونجحت الأكاديمية في تدريب العديد من طلاب الطب من مختلف البلدان حول العالم، كانوا يسعون للحصول على التعليم في تخصصات مختلفة مثل الطب الباطني، والجراحة العامة، وطب الأطفال، والتوليد، وأمراض النساء، وجراحة العظام، والأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون والأمراض الجلدية وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

بدوره، قال الأستاذ الدكتور قتيبة حميد، عميد كلية الطب في جامعة الشارقة: "إن تعاوننا مع الأكاديمية الطبية في المستشفى الأمريكي دبي يهدف إلى إعداد وتمكين الطلاب من تحقيق النجاح في مهن الرعاية الصحية، وبالتالي الارتقاء والنهوض بصحة ورفاه الافراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ويجري تدريب طلاب الطب في كل مجال على حدة، ويقدمون برامج مبتكرة ومعارف أكاديمية استثنائية وخبرات عملية، ويعززون معارفهم ومهاراتهم التعليمية العملية".

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