جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين بمسابقتي «كل شيء عن إكسبو» و«صنع الإنسان»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهري نوفمبر وديسمبر 2021، حيث كان موضوع مسابقة شهر نوفمبر "كل شيء عن إكسبو" أما مسابقة ديسمبر فكانت بعنوان "صنع الإنسان".

وكشفت نسخة شهر نوفمبر من المسابقة المهارات المميزة لدى العدسة الهندية من خلال فوز ثلاثي تم تسجيله بأسماء المصورين "محمد نوفل" و"نيليما أزاد" و"تيتو شاجي ثوماس" بجانب المصور "مارك أنتوني أجتاي" من الفلبين أما الحضور العربي فكان متمثلا بالمصورة "أروى سليمان الحاطي" من فلسطين.

أما نسخة شهر ديسمبر من المسابقة أعلنت تكرار التفوق الفوتوغرافي الهندي من خلال فوز ثنائي للمصورين "ديبيكا سيراو" و"رينكو شارما" وتألق المصور الإماراتي "أحمد يوسف جمعة آل علي" واكتملت قائمة الفائزين بالمصور الماليزي "عارف بن أحمد تاج الدين" والإندونيسي "محمد أوفا غيفاري".

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae وشهدت مسابقة شهر نوفمبر استخدام الوسم HIPAContest_AllThingsExpo # بينما تم استخدام الوسم HIPAContest_Manmade # لمسابقة شهر ديسمبر.

وقال سعادة علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة إن حدثا عالميا بحجم معرض "إكسبو2020" لا يمكن تجاهله فنيا أو بصريا فعلى أرض الإمارات الحبيبة اجتمع العالم بأسره في مكان واحد بكل ثقافاته وطقوسه وروائعه وابتكاراته المميزة التي تقدم قيمة هامة للبشرية هذه المناسبة تحوي الجواذب البصرية الأقوى في العالم القادرة على الارتقاء بمستوى المنافسة لمستويات غير مسبوقة والصور من إكسبو تخبر العالم عن روعة دبي كمسرح للتلاقي الحضاري وتدعو الجميع لاغتنام الفرصة وزيارة العالم بأسره في جولة واحدة في مكان واحد.

وأضاف ابن ثالث أن مسابقة شهر ديسمبر فتحت المجال لروائع صنع الإنسان وإبداعاته في عمارة الأرض وبناء الحضارات والتطور المدني الذي ساهم بشكل كبير في جعل حياة الناس أكثر سهولة وإنتاجية ونشيد بنوعية المشاركات وقوتها التنافسية وبالمهارة البصرية المميزة لدى العدسة الهندية التي اقتنصت حِصة الفوز الكبرى وبارك لجميع الفائزين ودعا باقي المشاركين بتطوير مهاراتهم ومداركهم وتنوع مصادر كسبهم المعرفيّ ودوام المشاركة.

وتحدث المصور الإماراتي "أحمد يوسف جمعة آل علي" عن صورته الفائزة في مسابقة "صنع الإنسان" أن الصورة لمئذنة مسجد "آمنة الغرير" بإمارة عجمان وهذا فوزه الأول بمسابقة انستغرام وسبق له التأهل للمراحل النهائية عدة مرات ...معربا عن سعادته بالفوز وأعتبره تكريما وتقديرا ثميناً لشغفه واجتهاده في التصوير المعماري والأبيض والأسود.

وذكرت المصورة الفلسطينية "أروى سليمان الحاطي" عن صورتها الفائزة في مسابقة "كل شيء عن إكسبو" أنهل التقطت أثناء رحلة مدرسية لمعرض إكسبو2020 بدبي وهي مدرسة علوم والتصوير هو هوايتها حيث منحت وظيفتها في سلك التعليم فرصة زيارة المعرض لذا استثمرت فرصة إشرافها على تلك الرحلة والتقطت عددا من الصور لم ترو عطش عدستها بسبب ضيق الوقت وأحبت التصميم الإبداعي لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة فحاولت التقاطه من زاوية غير عادية وظفرت بالفوز حقا بسبب اهتمام طلابها الصغار بالتصوير وقررت تقديم دورة لهم عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي مصممة للأطفال لأنها تعتقد أن الإبداع يبدأ من الطفولة.

من ناحيتها، أشارت المصورة الهندية "نيليما أزاد" إلى أن صورتها الفائزة في مسابقة "كل شيء عن إكسبو" التقطت في منطقة الشلالات في معرض إكسبو 2020 بدبي ذات صباح خلال جلسة اليوغا ومعها كاميرتها التي لا تفارقها وبدأت برؤية الإطارات الـمحتملة للصورة واستقرت الصورة المطلوبة في ذهنها وتواصلت مع أحد الزملاء في المجموعة وطلبت قضاء بضع دقائق مع الـمدربة فتحولت الصورة لواقع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز