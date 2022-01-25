طرق دبي تعتمد تطوير 10 خطوط للحافلات العامة

المصدر: البيان

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اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تطوير 10 من خطوط الحافلات العامة في الإمارة بناءً على تحليل البيانات الضخمة الواردة عبر التغذية الراجعة من الجمهور من خلال اقتراحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم على تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي "RTA Dubai".

وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: " وَصَلَنا خلال العام 2021 عبر تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي 7319 تفاعلا و6678 اقتراحا لخطوط جديدة للحافلات وبلغ عدد المشاركات 413 تصويتا منها 265 تصويتا لخط حافلات القصيص - مطار آل مكتوم الدولي و641 تصويتا لخطوط أخرى مقترحة وبناء على ذلك اعتمدنا إجراء تحسينات على 10 خطوط لحافلات النقل العام في دبي.

وأضاف: "انطلاقاً من رؤية الحكومة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم ومن منطلق حرص هيئة الطرق والمواصلات على تحقيق الريادة في التحول الرقمي وفي إسعاد الناس وكون الارتقاء بمستوى خدمات النقل يُعَدُّ أحد أهم المحاور الرئيسة لتطوير الإمارة فقد استحدثنا خاصية التغذية الراجعة من الجمهور أو الحشود "Crowdsourcing" بحيث يمكن للمتعاملين تقديم مقترحات لإطلاق خطوط جديدة لحافلات النقل العام أو اقتراح إجراء تحسينات على خطوط عاملة من خلال التصويت على الخطوط المقترحة".

وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك الجمهور في المساهمة في تعزيز تكامل شبكة وسائل المواصلات العامة في الإمارة بما ينسجم والاحتياجات المتنامية لرواد هذه الوسائل من السكان والزائرين والسائحين القادمين إليها من مختلف بلدان العالم. وتُعتَبَرُ هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. كما تهدف إلى الاستفادة من اقتراحات الجمهور من مستخدمي شبكة المواصلات العامة لتوفير خطوط جديدة للحافلات أو استحداث مواقف جديدة لهذه الحافلات ورفع نسبة إسعاد ورضا المتعاملين من خلال تطوير مسارات الحافلات بناءً على طلبات المستخدمين ولزيادة عدد مستخدمي الحافلات العامة.

وجّدد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات التزام الهيئة بالاهتمام بآراء وملاحظات ومقترحات وأفكار الجمهور من مختلف شرائح المجتمع والاستفادة منها في توسيع وتحسين وتطوير شبكة المواصلات العامة عموما وخطوط الحافلات التي تلعب دورا مهما وحيويا في هذه الشبكة على وجه الخصوص معربا في الوقت ذاته عن شكر وامتنان الهيئة لتفاعل الجمهور وإسهاماتهم ومشاركاتهم المهمة في هذا المجال.

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