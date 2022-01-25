"دبي الطبية" تعرف بأحدث تقنيات التخدير

المصدر: دبي – البيان

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نظمت مدينة دبي أمس، ورشة تعليمية بعنوان "جيمس كوك الإقليمية" في مجال التخدير، والتي تقام للمرة الأولى بالتعاون مع هيئة دبي للصحة، حول أحدث تقنيات التخدير بأنظمة "الألترا ساوند" ، بالتزامن مع معرض الصحة العربي.

وقدم الورشة نحو 15طبيباً متخصصاً في التخدير والإنعاش بمركز كليمنصو الطبي في مدينة دبي الطبية ، وبمشاركة 65 مستفيد من التقنيين والمهتمين في مجال التخدير، وتهدف الورشة التي تستمر على مدار يومين إلى تدريب وتمكين أطباء التخدير والمختصين من الاستخدام الأمثل لأنظمة التكنولوجيا المتقدمة لضمان إجراء عمليات جراحية خالية من الآلام مع تقديم أحدث الخبرات النظرية والبرامج الذكية ومشاركتها مع المهتمين من أطباء تخدير وفنيين ومتخصصين لمساعدتهم من تطبيق أعلى المعايير الطبية عالمية أثناء إجراء العمليات الجراحية.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس قسم تخدير الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى توام بالعين، على أهمية الورشة التي تستهدف تقديم النصائح والارشادات الطبية للمتدربين والفنيين في مجال التخدير حول استخدامات ووظائف أحدث التقنيات الطبية والأنظمة التكنولوجية المتطورة التي شهدت تغييرات متسارعة خلال العامين الماضيين، لتقديم خدمة مثالية للمرضى، وتحسين جودة الخدمات الطبية من أجل رعاية مثالية خالية من الألم سواء قبل العمليات الجراحية أو بعدها، مما ينعكس على راحة المرضى، وحصولهم على أقصى عناية ممكنة تنعكس على صحتهم وتعافيهم إلى جانب تقليص مدة إقامتهم في المستشفى.

وأضاف أن الورشة الإقليمية تتضمن برنامجاً تعليمياً يوفر التدريب العملي على هذه التقنيات المتقدمة في المنطقة بإشراف امهر الخبر والممارسين في مجال التخدير، وفي نفس الوقت تقديم توعية مجتمعية تهدف إلى طمأنة المرضى في إجراء الجراحات من دون ألم، وتحقيق نتائج جيدة تساعدهم على التعافي بشكل أسرع.

وقالت الدكتورة رولا حمود طبيبة تخدير، والمدير الطبي لمركز كليمنصو الطبي أن الورشة تهدف إلى بناء الخبرة في إدارة الألم عن طريق التخدير الموضعي بأحدث التقنيات التكنولوجية مع إعطاءهم تدريبات عملية ونظرية.

وأضافت الدكتورة رولا "ترتكز رسالة هذا النوع من الورش التعليمية ذات الطابع الإقليمي إلى التوعية بأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال التخدير الطبي، وتقديم دورات تدريبية للتقنيين في مجال التخدير باستخدام أحداث التقنيات التي أحدثت ثورة هائلة في العمليات الجراحية المختلفة والمعقدة، وتعريفهم بآليات تسكين الألم لدى المريض أثناء العمليات وبعد الجراحة.

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