انطلاق أول رحلة برية من عجمان إلى السعودية

المصدر: عجمان - البيان

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انطلقت صباح اليوم أول رحلة برية من المحطة الرئيسية في عجمان التابعة لهيئة النقل العام إلى المملكة العربية السعودية، وتشمل الرحلة 3 حافلات، كل حافلة تحمل 24 راكباً، وتتوجه الحافلات إلى الدمام والرياض وجدة، وذلك وفقاً لإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال سامي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتصاريح بهيئة النقل في عجمان لـ "البيان": "بحمد الله تم اليوم انطلاق أولى الرحلات البرية عبر المحطة الرئيسية في عجمان إلى المملكة العربية السعودية؛ وسوف يتم تنظيم العديد من الرحلات البرية إلى الدول المجاورة".

وأضاف: "كما سيتم، التنسيق مع شركات الطيران والمطارات في الدولة، لتوصيل المسافرين عبر المحطة الرئيسية، وذلك لتسهيل حركة النقل العام، وتشجيع أفراد المجتمع لاستخدام وسائل النقل العام في إمارة عجمان".

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