وزراء خارجية إسبانيا وكوستاريكا وكوسوفو وألبانيا والمجر والأرجنتين يدينون الهجوم الإرهابي

المصدر: أبوظبي - وام

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أدانت إسبانيا وكوستاريكا وكوسوفو والمجر وألبانيا، والأرجنتين، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع كل من خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وورودولفو سولانو كيروس وزير خارجية كوستاريكا، ودونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو، وبيتر سيراتو​ وزير خارجية المجر، وأولتا جاتشكا وزيرة خارجية ألبانيا، وسانتياغو أندريس كافيرو وزير خارجية الأرجنتين.

وأدانت إسبانيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا.

وأعرب ألباريس، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات، وأعرب عن تعازيه في ضحايا الهجوم وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأدانت كوستاريكا بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ورودولفو سولانو كيروس وزير خارجية كوستاريكا.

وأكد كيروس تضامن بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا العمل الإرهابي ودعمها في كافة إجراءاتها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها ووحدة وسيادة أراضيها.

وتقدم بالتعازي لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً في ضحايا الهجوم الإرهابي، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. كما أدانت كوسوفو، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ودونيكا جيرفالا شوارتز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو.

وأكدت شوارتز، إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية الآثمة وتضامن بلادها الكامل مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. وأعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها في ضحايا الهجوم الإرهابي وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأدانت المجر بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وبيتر سيراتو​ وزير خارجية المجر.

وأدان بيتر سيراتو​ واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، مؤكداً أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات في ضحايا الهجوم وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأدانت ألبانيا الهجوم الإرهابي وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأولتا جاتشكا وزيرة خارجية ألبانيا.

وأعربت أولتا جاتشكا، عن إدانتها للهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامن بلادها مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها. وتقدمت بخالص التعازي لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا هذه الاعتداءات الإرهابية، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أدانت الأرجنتين الهجوم الإرهابي، خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسانتياغو أندريس كافيرو وزير الخارجية والتجارة الدولية في الأرجنتين. وندد سانتياغو أندريس كافيرو، بهذه الاعتداءات الإرهابية، مؤكداً أن الهجوم الإرهابي الحوثي يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية. كما أكد تضامن بلاده مع دولة الإمارات في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها.

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