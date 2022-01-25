رؤساء برلمانات 4 دول يدينون الإرهاب الحوثي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدان رؤساء برلمانات البحرين والبوسنة والهرسك وبيلاروسيا ومالطا بشدة، الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت مدنية في دولة الإمارات. جاء ذلك في برقيات تضامن تلقاها معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي من علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، والدكتور دينيس زويزديتش، رئيس مجلس النواب في البوسنة والهرسك، ونتاليا كوشانوفا رئيسة الجمعية الوطنية في بيلاروسيا، والدكتور أنجيلو فاروجيا رئيس مجلس النواب في مالطا.

وأعرب علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين في برقيته، عن إدانته الشديدة واستنكاره ورفضه المطلق لما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من عمل إرهابي مؤخراً استهدف منشآت مدنية في دولة الإمارات، مؤكداً وقوف مجلس الشورى الثابت والراسخ ووقوفه في صف واحد إلى جانب دولة الإمارات ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها ومصالحها.

وأكد الصالح، تضامن مجلس الشورى في مملكة البحرين مع دولة الإمارات في جهودها ومساعيها الحثيثة لمحاربة كافة أشكال وصور الإرهاب ودعم السلام والأمن في المنطقة، مشدداً على أن الاعتداءات الإرهابية تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

بدوره، أعرب دينيس زويزديتش رئيس مجلس النواب في البوسنة والهرسك، ونتاليا كوشانوفا رئيسة الجمعية الوطنية في بيلاروسيا، والدكتور أنجيلو فاروجيا، رئيس مجلس النواب في مالطا، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي لمناطق ومنشآت في أراضي دولة الإمارات، مؤكدين تضامنهم ووقوفهم إلى جانب دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز