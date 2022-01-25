«التعاون الإسلامي»: الهجمات إجرامية وانتهاك للقوانين الدولية

المصدر: جدة - وام

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وصفت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الباليستي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مناطق مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالهجوم الإجرامي الذي ينتهك القوانين والأعراف الدولية،مؤكدة وقوفها مع الإمارات والسعودية وتأييدها لما تتخذانه من إجراءات لحماية أراضيهما وأمنهما واستقرارهما.

وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الباليستي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مناطق مدنية في الإمارا والسعودية. وندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بتمادي الميليشيا الإرهابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المفخخة، واصفاً تلك التصرفات بالإجرامية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية. وأك، وقوف المنظمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتأييدها لما تتخذانه من إجراءات لحماية أراضيهما وأمنهما واستقرارهما.

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