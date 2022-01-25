الاتحاد البرلماني العربي يدين اعتداءات الحوثي

المصدر: (القاهرة - وام)

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أدان الاتحاد البرلماني العربي بشدة، استمرار الاعتداءات الإرهابية على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي. وقال الاتحاد البرلماني العربي، إنه إذ يعبر عن بالغ غضبه وشديد استنكاره للاعتداءات الحوثية الجبانة والآثمة، فإنه يدين بأشد العبارات تلك المحاولات الإرهابية المتكررة التي تستهدف دولة عربية خليجية بعد أخرى حتى باتت أهدافها جلية بأنها إنما تستهدف وحدة الصف العربي ومواقفه الموحدة ضد الأطماع الإقليمية وأذرعها في المنطقة. وأكد موقفه التضامني الكامل مع دولة الإمارات والمملكة في تصديهما لكل أشكال الإرهاب وأطماعه التوسعية، وهو إذ يشيد بكل مواقفهما الداعمة للقضايا العربية لا سيما دعمهما المتواصل للشعب اليمني، فإنه يؤكد حقهما الشرعي والقانوني في الدفاع عن شعبيهما وسيادتيهما وأراضيهما.

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