الأردن ولبنان يدينان الاستهداف الإرهابي

المصدر: (عمان - وام ووكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت المملكة الأردنية، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باليستيين، باتجاه دولة الإمارات. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إدانة المملكة لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، معرباً عن تضامن المملكة المُطلق مع الإمارات في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها. وأدان مجلس النواب الأردني، اعتداءات الميليشيا على الإمارات والسعودية. ووصف المجلس اعتداءات الحوثيين بـ «العمل الإرهابي الجبان» والخرق الصارخ للقانون الدولي، مؤكداً تضامن المملكة المُطلق مع دولة الإمارات والسعودية في وجه كل ما يُهدد أمنيهما وأمن شعبيهما الشقيقين. كما أدان لبنان الاعتداء الإرهابي في دولة الإمارات. وأكدت الخارجية في بيان، تضامنها مع الإمارات الشقيقة قيادة و شعباً في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز