إف 16 إماراتية تدك منصة إطلاق الصواريخ التي استهدفت الدولة

المصدر: أبوظبي ـ وام ــــ واشنطن دبي ــ البيان

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أمس، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، بالتزامن مع إعلانها تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الحزم بالجوف اليمنية فور إطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي، في حين أكد سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف مانع العتيبة أن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساهم في صد الهجمات، بينما أعادت واشنطن تأكيدها على «تعزيز الدفاع عن شركائنا السعوديين والإماراتيين بعد هجوم الحوثيين».

وأضاف العتيبة عبر حساب سفارة الدولة الرسمي على «تويتر»: «الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة من داعميهم». مجدداً دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

وأعلنت وزارة الدفاع أمس عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة، وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصاروخين الباليستيين، اللذين تم اعتراضهما وتدميرهما في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي. كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات. وأهابت الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة 0410 بتوقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية في مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي، وتم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية. ونشرت وزارة الدفاع عبر حسابها في «تويتر» فيديو يظهر استهداف منصة الصواريخ الباليستية. في الأثناء أعلن يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية صباح أمس في الإمارات.

وأضاف العتيبة عبر حساب سفارة الدولة الرسمي على «تويتر»: «الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية وتدفقات الأسلحة من داعميهم». مجدداً دعوته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية. إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، إن واشنطن تندد بهجوم الحوثيين على الأراضي الإماراتية، وتعاود التأكيد على تعزيز الدفاع عن شركائنا السعوديين والإماراتيين بعد هجوم الحوثيين.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية نيد برايس الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات تصعيداً خطيراً. وأكد برايس أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيد النظر حالياً في مسألة إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب، مشيراً إلى أن واشنطن ستستمر في الوقوف مع الشركاء والحلفاء.

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