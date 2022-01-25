أحمد بن سعيد مهنئاً سلطان القاسمي: دمت لنا رمزاً للحكمة والثقافة

المصدر: (دبي- البيان)

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الشارقة.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «أهنئ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموه الحكم في الشارقة.. تزهو بك الإمارة الباسمة ودولة الإمارات في يوبيلك الذهبي، ودمت لنا رمزاً للحكمة والثقافة وقائداً جمع التراث والتاريخ ليكونا منارةً للمستقبل وفخراً لكل يوم».

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