مسؤولون: مسيرة تنموية شاملة أساسها الإنسان

المصدر: الشارقة ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون أن مسيرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي امتدت على مدى 50 عاماً منذ توليه مقاليد الحكم في الإمارة تعد مسيرة تنموية شاملة أساسها الإنسان.

وقال الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم إن يوم 25 يناير يمثل تاريخاً مهماً في مسيرة إمارة الشارقة الحافلة بالإنجازات المتميزة على مختلف المجالات فمنذ تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم منذ 50 عاماً في التاريخ ذاته انطلقت مسيرة تنموية شاملة على مستوى الإمارة أساسها الاستثمار في الإنسان المتحصن بالعلم والمعرفة وقيم مجتمعه ودينه.

وأضاف في كلمة له بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو حاكم الشارقة مقاليد الحكم في الإمارة - لقد أولى صاحب السمو حاكم الشارقة اهتمامه الكبير بالإنسان المواطن الذي يقود التنمية في الإمارة ويحقق الإنجازات تلو الأخرى لتستمر الشارقة في تحقيق تقدمها بسواعد أبنائها وتحتل المكانة الكبيرة على المستويات العالمية التي اختارتها عاصمة للثقافة الإسلامية والعربية وعاصمة عالمية للكتاب ومدينة صحية ومراعية للسن وصديقة للطفل وغيرها كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا دعم سموه وتوجيهاته الحكيمة ورؤاه الواضحة.

نموذج للتنمية الإنسانية

إلى ذلك، توجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة.

وأضاف إن هذه الذكرى تمثل مناسبة عظيمة للاحتفاء بالإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها الإمارة في مختلف المجالات والحقول الثقافية والاقتصادية والسياحية والتنموية لتجعل منها وجهة مثالية للإقامة والاستثمار والسياحة والعيش الرغيد فبفضل رعاية وتوجيهات سموه أصبحت الشارقة نموذجاً للتنمية الإنسانية ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم.

وأوضح الشيخ فاهم القاسمي أنه على مدى خمسة عقود فتح صاحب السمو حاكم الشارقة أبواب الإمارة وفضاءاتها لكل الثقافات حول العالم من خلال مؤسساتها الثقافية وفعالياتها ومبادراتها ومهرجاناتها التي شكلت جسراً متيناً يسهم في دعم التواصل الحضاري بين الشعوب وكل ذلك سار بالتوازي مع الجهود المتواصلة لسموه في الاهتمام بقضايا وهموم سكان الإمارة ومراعاة احتياجاتهم من خلال حرصه على بناء اقتصاد مستقر ومتنوع يتمتع بمرونة وتنافسية عاليتين.

خطوات تنموية واسعة

ورفع الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة الذكرى الخمسين لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة مؤكداً أن الإمارة خطت في مسيرتها التنموية خطوات واسعة في عالم الثقافة والأدب والفكر عبر تبنيها مشروعاً ثقافياً ارتكز على أهمية الكتاب ودوره الكبير في التنمية.

وقال إن الإمارة حققت مكانة إقليمية وعالمية في مؤشرات تنافسية الاقتصاد ومنظومة ريادة الأعمال وتعد من أولى المدن في العالم التي تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار والسياحة والإقامة.

تميز وريادة

وأكدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة أن المكانة المرموقة لإمارة الشارقة لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لاستشراف المستقبل وعزيمته في المضي قدماً لتحقيق التميز والريادة في الاستثمار والعمران والاقتصاد والثقافة والفن ما يعني لنا حشد الجهود والطاقات كافة لاستكمال مسيرة التطوير والبناء على النجاحات والإنجازات والانطلاق بالإمارة إلى قمم جديدة في القطاعات والحقول كافة.

وقالت الشيخة هند القاسمي إن العنوان الأساسي لمسيرة إمارة الشارقة في الخمسين عاماً الماضية الإنجاز والبناء وتحقيق المكتسبات التي أظهرت روح التعاون والوحدة والانسجام الذي يتسم به أبناء الإمارة والدولة وهذه المسيرة شملت مختلف نواحي الحياة إذ نرى نتائجها اليوم عبر ما حققته الإمارة من مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي والدولي والوصول إلى مراكز متقدمة في الكثير من مؤشرات التنافسية الاقتصادية الاستثمارية ومنظومة ريادة الأعمال.

بناء القيم

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة مؤسسة (فن) إن ذكرى مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مقاليد الحكم في إمارة الشارقة تحمل دلالات عظيمة نستنتجها من خلال تأمل مرتكزات مشروع النهوض الحضاري الذي أطلقه سموه وحدد معالم رؤيته وهي مرتكزات جعلت من بناء وعي الإنسان مهمة أساسية فرضت حضورها ووضعت الإطار لمسارات التنمية التي أخذت أبعاداً لا يمكن قياسها بالأرقام فقط بل من خلال ما تتركه من الأثر على مستوى بناء القيم والوعي والثقافة والتعليم بمفهومه الشامل.

وأضافت مديرة مؤسسة (فن) إن مرور خمسين عاماً على هذا التاريخ مناسبة نستعيد فيها حقيقة أن الإنسان هو جوهر رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ومركز خططه ومشروعه الحضاري ومن هذا المنطلق يتصدر الاهتمام بالثقافة والفن أجندة التنمية في الإمارة.

عطاءات ومكارم

بدوره، أكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري أن حلول الذكرى الخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يشكل فرصة للتعبير عن الجميل الكبير الذي يحمله أبناء الشارقة لسموه على كل ما قدمه ويقدمه من عطاءات ومكارم واسعة جعلت من الشارقة أرض السعادة والإنجازات والرخاء.

وهنأ السويدي صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه الذكرى التي تمثل فرحة لقلوب الجميع في ظل ما تزهو به الشارقة من إنجازات عديدة شملت النواحي الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والبنى التحتية والثقافية والفنية والتراثية وغيرها الكثير.

وأشار إلى أن ذكرى الخمسين تشكل مناسبة مهمة تشهدها الشارقة وهي تمضي في مسيرتها الحافلة بالإنجازات لتعرب عن مشاعر الفخر والحب المتبادل بين حاكم الشارقة والمجتمع في هذه الأرض المعطاء وترسخ صورة الشارقة المشرقة خيراً وعطاء في أرجاء المعمورة كافة. وأكد السويدي أنها مناسبة لاستحضار السيرة العطرة لصاحب السمو حاكم الشارقة وما سطره سموه من اهتمام بالإنسان والمكان طوال خمسين عاماً فضلاً عما قدمه لكيان الاتحاد ودعم سموه للتقدم والنهضة وبناء الإنسان القادر على خدمة وطنه في المجالات كافة.

عبدالملك القاسمي يهدي العمل الفني «سلطان رمز العلا» إلى حاكم الشارقة

أهدى الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة من أشعاره العمل الفني «سلطان رمز العلا» إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وذلك عرفاناً واعتزازاً بسموه.

وشارك في تنفيذ العمل الفني الفكرة والرؤية الفنان عبدالوهاب عبدالله الوهابي والإشراف الفني الشاعر عبدالله الهدية الشحي والإشراف التنفيذي الإعلامي محمد غانم مصطفى والألحان الفنان أحمد الجابر والتوزيع الموسيقي الفنان فهد المنصوري والأداء الصوتي كورال مجموعة الوطن الفنية والمنتج المنفذ استيديوهات كالما للإنتاج الفني برأس الخيمة.

وأكد الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي أن العمل الفني «سلطان رمز العلا» إهداء إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة ذكرى مرور خمسين عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة ويعد تجسيداً لمعاني والوفاء والامتنان لسموه ومواقفه الإنسانية والوطنية.

وقال الشيخ عبدالملك القاسمي إن كلمات الشكر والتقدير تقف عاجزة أمام إنجازات صاحب السمو حاكم الشارقة في العديد من المجالات الحضارية والثقافية والتعليمية والاقتصادية.. منجزات يشار لها بالبنان ويسطرها التاريخ في سجله الزاهر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز