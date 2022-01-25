حمدان بن محمد: الوالد سلطان القاسمي..أدام الله عزك ورفعتك

المصدر: (دبي - البيان)

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الشارقة.

ونشر سموه صورة لصاحب السمو حاكم الشارقة في حسابه على «انستغرام» معلقاً: «الوالد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على مدى نصف قرن كان وما يزال الوطن والمواطن هدفه الأول، أدام الله عزك ورفعتك».

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