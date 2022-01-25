تحت رعاية هزاع بن زايد.. «أبوظبي التقني» ينظم «منتدى القادة»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ الدورة الجديدة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2022» خلال الفترة من 31 يناير الجاري وحتى الثالث من فبراير المقبل، والتي تتضمن منتدى القادة الذي ينظمه «أبوظبي التقني» في الثاني من فبراير المقبل، تحت شعار «التعليم التقني للجميع.. مهارات المستقبل» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض؛ بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين من مؤسسات دولية متميزة منها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» ووزارة الطاقة الأمريكية، وشركة بوينج العالمية للطيران، ومنظمة المهارات العالمية، إلى جانب نخبة من الشباب الإماراتي الملهم الذين يستعرضون تجاربهم المتميزة في عدة تخصصات هندسية وتكنولوجية مهمة، وإبراز أهمية اكتساب الشباب لمهارات المستقبل استعداداً لتلبية متطلبات وظائف المستقبل والاقتصاد المستدام.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن «أبوظبي التقني» يواصل نجاحاته في تنظيم «أسبوع التعليم التقني والابتكار 2022» ومنتدى القادة، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق أهداف إستراتيجية عليا منها تمكن أبناء الإمارات والطلبة من أدوات ومهارات ووظائف المستقبل القريب والبعيد؛ وفق أرقى المعايير العالمية، من أجل الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد والتنمية المستدامة العالمية، بجانب ترسيخ وتطوير إستراتيجية «أبوظبي التقني» وفق رؤى عالمية قادرة على إحداث نقلة نوعية جديدة في منظومة التعليم التقني والمهني.

أهمية كبيرة

وأوضح مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن أسبوع التعليم التقني والابتكار ومنتدى القادة يشكلان أهمية كبيرة؛ منها لاستقطاب نخبة من الوزراء وقادة الصناعة والخبراء الدوليين من مختلف دول العالم؛ المتخصصين في قطاعات مهمة منها الطيران والطاقة والفضاء والمهارات العالمية، الذين يطرحون خلال الفعاليات نجاحاتهم وتجاربهم الثرية والمتميزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز