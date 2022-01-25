سلطان بن أحمد يدعو إلى مواصلة العمل لتطوير جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، أعضاء مجلس عمداء الكليات ومديري المراكز والمعاهد البحثية في جامعة الشارقة، وذلك في المبنى الرئيس للجامعة.

وفي بداية اللقاء، ألقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، كلمةً رحب فيها بالحضور، وأشاد بالمكانة العالمية التي تحظى بها جامعة الشارقة، وبما تقدمه من تعليم عالي الجودة، مثمّناً جهود العاملين فيها كافة، وداعياً سموه إلى مواصلة العمل من أجل تطوير وتقدم الجامعة.

ترحيب

ورحب مدير جامعة الشارقة في كلمته، بسمو رئيس جامعة الشارقة، مقدماً نبذة عامة عن الجامعة التي تعد من كبريات جامعات الدولة والمنطقة، إذ يصل عدد الطلبة فيها في مختلف الكليات إلى 17500 طالب وطالبة، بعدد برامج أكاديمية يصل إلى 114 برنامجاً في مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

وفي اللقاء قدم عمداء الكليات المختلفة نبذة عن كل كلية، من ناحية عدد الطلبة والبرامج والإنتاج البحثي فيها كماً وكيفاً، وأدوار الكليات في خدمة المجتمع، إلى جانب تصنيفها محلياً وعالمياً، مع عرض سريع للخطط المستقبلية والمبادرات، والبرامج متعددة التخصصات.

بحوث

كما قدم عدد من مديري المراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الأقسام بالجامعة استعراضاً عن المجموعات البحثية في الجامعة، وأهم المشروعات التي يعملون عليها في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى مجموعة الخدمات الواسعة التي توفرها المعاهد والمراكز البحثية في مجال البحث العلمي، والشراكات الذكية مع المؤسسات المحلية والعالمية، وخدمات الاستشارات المقدمة من الجامعة إلى مختلف الهيئات في التخصصات الأكاديمية والعلمية المتنوعة.

واستمع سمو رئيس جامعة الشارقة في اللقاء إلى عرض عن مشروع تطوير القاعات والفصول الدراسية بالجامعة، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية طبقاً لخطة الجامعة الخمسية الحالية، والذي سيكون العمل عليه على أربع مراحل متتالية.

ويعمل المشروع على تطوير منظومة التعليم والتعلم وطرائق التدريس، وتحويل التعليم إلى نظام العمل الهجين والمرن وخاصة بعد الظروف العالمية بجائحة «كوفيد-19».

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