حمدان بن محمد: مستمرون في احتضان العالم وبناء أفضل نموذج تنموي في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، معرضي الصحة العربي «آراب هيلث»، وميدلاب الشرق الأوسط 2022، أكبر معارض الرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، اللذين يحتضنهما مركز دبي التجاري العالمي لغاية 27 يناير الجاري، بمشاركة نحو 3500 شركة عارضة من قطاعات الرعاية الصحية والمختبرات من أكثر من 60 دولة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في مجال تشخيص الأمراض والعلاج.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الافتتاح أهمية استضافة دبي هذا الحدث ولا سيما في الوقت الذي يواصل فيه العالم جهوده للتصدي لأحد أكبر التحديات الصحية التي واجهته في تاريخه الحديث، منوهاً سموه بأن توفير دبي الأجواء الآمنة التي تكفل للقائمين على هذا القطاع بالغ الأهمية فرصة اللقاء وجهاً لوجه، يمثل مصدر دعم قوي لتلك الجهود من خلال إتاحة المجال للتعرف إلى أحدث ما أنتجه العالم من حلول تخدم الحفاظ على صحة الإنسان، ومثمناً سموه حرص المعنيين بالقطاع الصحي في العالم على اللقاء في دبي من أجل مناقشة أبرز المستجدات في مجال الرعاية الصحية للارتقاء به، فضلاً عن الأهمية الاقتصادية للحدث من خلال ما يتم إبرامه من صفقات ضخمة في هذا التجمّع العالمي الكبير.

وقال سموه في تدوينة نشرها أمس عبر «تويتر»: افتتحت اليوم معرض الصحة العربي بمشاركة 3500 شركة من 60 دولة حول العالم وتوقعات بزيارة 60 ألف شخص لأكبر مؤتمر صحي ومعرض في المنطقة، مستمرون في احتضان العالم، مستمرون في بناء أفضل نموذج تنموي في المنطقة يعطي الأمل للملايين حولنا.

وأشاد سمو ولي عهد دبي بالنجاح اللافت الذي حققته منظومة الرعاية الصحية في دبي وعموم دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أظهر مدى الجهوزية العالية في مواجهة مختلف التحديات الصحية مهما كانت صعوبتها، إذ كان لهذه الجهوزية عميق الأثر في تأكيد قدرة الدولة على تخطي المرحلة الاستثنائية الصعبة التي شهدها العالم على مدار العامين الماضيين، بما تضمه تلك المنظومة من كوادر طبية وأطقم تمريض عالية الكفاءة، وتجهيزات وتقنيات ومختبرات تعد من الأحدث على مستوى العالم، مؤكداً سموه أن معرض الصحة العربي يمثل نافذة نموذجية تقدمها دبي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والأفكار والرؤى التي يمكن من خلالها الارتقاء بالقطاع الصحي في المنطقة والعالم.

مكانة نوعية

ورحّب سموه بالشركات العالمية العارضة وكذلك الكوادر الطبية التي حرصت على الحضور من مختلف دول المنطقة والعالم للمشاركة في هذا الحدث بما له من ثقل ومكانة نوعية في مجال تخصصه، مؤكداً استمرار دبي في توفير أفضل الأجواء التي تعزز الحوار العالمي لاكتشاف مزيد من فرص النمو ودفع مسيرة التطور قدماً، تأكيداً للدور المحوري لدولة الإمارات ولدبي في الساحة الدولية وضمن مختلف المجالات التي تكفل للإنسان حياة أفضل.

ويقام معرض الصحة العربي هذا العام تحت شعار «بالأعمال نتحد، ودفع الصناعة نحو الأمام»، بينما يحمل معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2022 شعار «تبنّي الابتكار لتغيير وجه التشخيص»، ويوفر الحدث المشترك منصة مثالية لصناعة الرعاية الصحية العالمية للاجتماع ومناقشة أحدث التقنيات والاكتشافات الطبية.

جولة ومنصات

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في المعرض، رافقه فيها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حيث زار سموه منصات عدد من الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية، واطلع على أبرز ما تقدمه من حلول وما تنفذه من مشاريع تسهم في دعم القطاع الطبي والارتقاء بخدماته التشخيصية والعلاجية.

وتفقد سموه منصات مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تجهيزات وخدمات الرعاية الصحية ومنها شركة «سيمنس» التي تستعرض خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من أحدث تقنياتها الطبية المتطورة والمبتكرة في قطاع الرعاية الصحية المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وشركة «فيليبس» التي تقدم من خلال المعرض أحدث حلول التصوير بالأشعة بما في ذلك الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي الطيفي والجيل المقبل من الأنظمة الذكية للتطبيب من بُعد.

كما زار سموه منصة شركة يونيتد إميجينغ «United Imaging» العالمية المتخصصة في مجال حلول وتقنيات التصوير بالأشعة، وميدترونيك «Medtronic» المتخصصة في التكنولوجيا الصحية، إضافة إلى منصات شركة «جنرال موتورز» وشركة «إلكتا».

أنظمة ذكية

وخلال الجولة، تفقد سمو ولي عهد دبي منصة هيئة الصحة في دبي، التي تستعرض من خلالها الهيئة أحدث خدماتها وبرامجها وتطبيقاتها الذكية، وتعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه أنظمة الرعاية الصحية في مختلف المنشآت الطبية التابعة لها، بما فيها أجهزة علاج الألم، والتطبيق المطور «دبي مدينة القلب السليم»، والخدمة المتميزة «طبيب لكل مواطن»، إضافة إلى المشروع الطموح «نابض»، ومجموعة مهمة من المنتجات والمستلزمات الطبية والدوائية التي تحمل شعار «صنع في دبي».

كما زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث استمع إلى شرح عما تقدمه الوزارة من خدمات رقمية مبتكرة، تحت شعار «مستقبل الريادة الصحية»، بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في استشراف المستقبل، لتطوير نظم المعلومات الصحية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية، وتطوير التكنولوجيا المناسبة لإدارة النظام الصحي.

واطلع سموه على الخدمات الصحية المبتكرة، والمشاريع والمبادرات الرائدة التي ستطلقها الوزارة في الحدث الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والتي تسعى من خلالها لتعزيز الخدمات الصحية المستقبلية، والجمع بين الأنظمة الذكية والروبوتية، وتعزيز ممارسات الصحة الرقمية.

وزار سمو ولي عهد دبي منصة دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تعرف إلى أحدث مشروعاتها المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك «منصة التعليم الطبي»، و«سجلات الأمراض»، و«نموذج التنبؤ الوبائي لكوفيد-19» و«المنصة الحكومية للصحة» و«شهادة الميلاد الرقمية»، و«منصة الاستجابة للجائحة» و«منصة الرعاية الافتراضية» و«لوحة بيانات فاعلية التطعيم» و«لوحة بيانات مضاعفات كوفيد-19 طويلة الأمد» و«دليل الأوبئة المستند لتقنيات الذكاء الاصطناعي» وغيرها من المشروعات الواعدة.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث المشترك الذي يستمر 4 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، حضور أكثر من 60 ألف زائر، كما سيتخلل الحدث انعقاد 21 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر، وحضور أكثر من 550 متحدثاً إقليمياً ودولياً سيتولون إدارة جلسات النقاش الرئيسة والمحاضرات العلمية والإحاطات عن الموضوعات المتعلقة بالقطاع عالمياً.

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