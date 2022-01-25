أول فرعٍ عالمي لمستشفى آسان الكوري الجنوبي في مدينة دبي الطبية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت سلطة مدينة دبي الطبية، اتفاقية مع شركة سكوب للاستثمار، لافتتاح مستشفى آسان، أحد أكبر المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في كوريا الجنوبية، في مدينة دبي الطبية، ضمن المرحلة الثانية، والذي سيقدّم خدماتٍ تخصصية في مجال رعاية وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، وذلك في إطار جهود المدينة، لتعزيز الخدمات التخصصية التي يوفرها مختلف شركاء أعمالها، علاوةً على ترسيخ مكانة المدينة كوجهةٍ متكاملة للحصول على أرقى الخدمات الصحية. وسيوفّر المركز خبراته الطويلة في مختلف التخصصات الطبية، مع التركيز على تخصصات الجهاز الهضمي، ليكون الوجهة التخصصية الأولى من نوعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: تتمتع الإمارات وكوريا الجنوبية بعلاقاتٍ استراتيجية طويلة الأمد في مختلف القطاعات. وتأتي هذه الاتفاقية اليوم، لتعزز هذه الشراكة في القطاع الصحي. ونؤمن بأن إضافة مستشفى آسان - الإمارات، في منطقتنا الحرة المتخصصة بالرعاية الصحية، سيلبي احتياجات العديد من المرضى في الإمارات والمنطقة، ويخفف عليهم مشقة السفر إلى دولٍ أخرى، للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، والاستفادة من الموقع الجغرافي الملائم لإمارة دبي في المنطقة، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجال السياحة العلاجية.

ومن المتوقع أن يضم مستشفى آسان – الإمارات، 60 سريراً مع غرف فاخرة، وأخرى لكبار الشخصيات، و4 غرف عمليات، فضلاً عن مرافق دعم متطورة لإعادة التأهيل، وعيادات خارجية ووحدة للعناية المركزة، ووحدة الرعاية ليوم واحد. ويقدّم المستشفى رعايةً شاملةً للمرضى البالغين والأطفال، الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك خدمات العلاج بالتنظير، وعلاج البدانة والأمراض المرتبطة بالأورام وزراعة الأعضاء.

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