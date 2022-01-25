«أبوظبي للتنمية» يموّل 64 مشروعاً تعليمياً بملياري درهم

المصدر: أبوظبي ـ وام

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حرص صندوق أبوظبي للتنمية وخلال مسيرته الرائدة التي استمرت على مدار نصف قرن على دعم الجهود الدوليّة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم، حيث موّل الصندوق 64 مشروعاً تنموياً تخدم قطاع التعليم بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار درهم، استفادت منها 15 دولة نامية حول العالم.

وأكد صندوق أبوظبي للتنمية بمناسبة اليوم الدولي للتعليم أهمية دعم قطاع التعليم الذي يعد أحد أهم المرتكزات الأساسية الداعمة لنهضة الشعوب وتقدمها، ودورها الكبير في تنمية قدرات الأفراد وتأهيل أجيال المستقبل لجعل المجتمعات أكثر استقراراً وإنتاجية.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يعد التعليم من القطاعات الرئيسية التي يحرص صندوق أبوظبي للتنمية على دعمه نظراً للدور المحوري لهذا القطاع في بناء المجتمعات وتقدمها، وتماشياً مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في ضمان تعزيز وتوفير فرص التعليم الجيّد وتسخير الإمكانيات للجميع، يحرص الصندوق على المساهمة في تقديم الدعم للقطاع التعليمي من خلال تمويل المشاريع النوعيّة بما تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول النامية.

وفي سبيل رفد قطاع التعليم محلياً عمل الصندوق على دعم الشركات الوطنية للحفاظ على نشاطها واستدامة أعمالها في مختلف الظروف، باعتبارها محركاً أساسياً لمسيرة التنمية، حيث موّل الصندوق شركة «بلووم للتعليم» بقيمة ما يقارب 53 مليون درهم، لتكون أولى الشركات المستفيدة من مبادرة دعم الشركات الوطنية بقيمة «مليار درهم» والتي أطلقها الصندوق في عام 2020، وذلك لمساعدتها على تعزيز وضعها المالي وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» وتمكينها من استمرار أعمالها الداعمة للاقتصاد الوطني.

المغرب

ويعتبر مشروع الإقامات الجامعية لمدينة المحمدية في المغرب من المشاريع الاستراتيجية التي موّلها الصندوق بقيمة 26 مليون درهم إماراتي، ويهدف إلى توفير حي جامعي مصمم وفق أعلى معايير الجودة العالميّة، ويستوعب 866 طالباً وطالبة ويسهم في تسهيل وصول الطلبة القادمين من المناطق المجاورة لمدينة المحمدية.

الأردن

ويعتبر تطوير الجامعات الحكومية في الأردن من البرامج المهمة التي موّلها الصندوق بقيمة 466 مليون درهم، ويشمل 9 جامعات رسمية تتضمن أعمال إنشاء مباني الكليات والمجمعّات، ومحطات توليد طاقة كهربائية وشمسية، ومحطات لتحلية مياه الشرب، وتوفير الأجهزة والمعدات الفنيّة والتكنولوجية الحديثة. وقدم الصندوق منحة بقيمة 1.8 مليون درهم لدعم جامعة أوموسوف الشمالية الشرقية الفيدرالية بروسيا الاتحادية.

فلسطين

وبهدف دعم الخطة التنموية لمنظمة الأونروا والهادفة إلى توفير التعليم لأطفال اللاجئين الفلسطينيين، عمل صندوق أبوظبي للتنمية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي على إدارة المنحة المقدمة للمنظمة بقيمة 42 مليون درهم أسهمت في حصول ما يقارب 15 ألف طفل لاجئ في 14 مدرسة في قطاع غزة من استكمال تعليمهم الأساسي ومساعدتهم على اكتساب المعارف والمهارات.

السودان

وأسهم صندوق أبوظبي للتنمية بتوفير المستلزمات التعليميّة والتي تشمل مقاعد دراسيّة تغطي احتياجات 400 ألف طالب سوداني، إلى جانب توفير مستلزمات للفصول الدراسية وتهيئة الطلبة للدراسة ضمن بيئة يتوفر فيها كافة الاحتياجات التعليمية الأساسية.

ازدهار

قام صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ تأسيسه في عام 1971 بتمويل العديد من المشاريع التنموية في 103 دول نامية، ما أسهم بشكل فعّال في ازدهار اقتصادات تلك الدول وتحقيق نهضة مجتمعاتها، حيث بلغ إجمالي قيمة تمويلات واستثمارات الصندوق أكثر من 150 مليار درهم إماراتي، وسيواصل الصندوق مسيرته الرائدة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

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