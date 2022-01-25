«بادر» يعزز أتمتة الحلول المستدامة لتغيير السلوكيات البيئية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي تطبيق «بادر» الفريد للهواتف الذكية ضمن «مبادرة الجامعات المستدامة»، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج» في إطار الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين، ويهدف التطبيق إلى تشجيع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على المشاركة في مجموعات والقيام بعدد من الأنشطة البيئية التي تساهم في حماية البيئة في أبوظبي.

حوافز

ويعد تطبيق «بادر» الأول من نوعه في الإمارات من حيث تقديمه حوافز مختلفة للمشاركين تقديراً لقيامهم بواحدة من 20 مهمة بيئية متنوعة، وتهدف هذه المهام للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من الطعام المهدور والمنتجات الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد، فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع على ترشيد استخدام الطاقة وتبني أسلوب إعادة استخدام وإعادة تدوير المنتجات.

سهولة

ويتميز التطبيق بسهولة استخدامه، إذ يتيح لمستخدميه كسب النقاط بمجرد استكمال مجموعة من المهام المختارة، والتي تركز على سبعة إجراءات بيئية مختلفة تتضمن إعادة الاستخدام، التحول، التنمية، المبادرة، الحماية، المشاركة والتقدم، كما سيتم منح النقاط وفقاً للمهمة البيئية المنجزة، وسيُطلب من المستخدمين التقاط صورة وتحميلها على التطبيق باستخدام الهواتف الذكية لإثبات أنهم أكملوا المهمة، وعندها يمكن للمشاركين زيارة واحد من ستة متاجر مشاركة من مزودي الخدمات في أبوظبي من المتاجر التي تتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي لاستبدال النقاط بمكافآت.

حماية

وقالت خنساء البلوكي، مدير إدارة التوعية البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي، إن مسؤولية حماية البيئة والحفاظ عليها خلال الوقت الحاضر وللأجيال القادمة في المستقبل يلقى على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع، ويجب أن ندرك مقدار الضرر الهائل الذي نلحقه بعالمنا نتيجة لاتباع السلوكيات ذات الأثر السلبي، وأشارت إلى أن التطبيق الجديد يرسخ في نفوس الأفراد رغبة الاهتمام بالبيئة وضرورة الحفاظ عليها، وأن يكون حافزاً لإحداث تحول إيجابي في إطار الحفاظ على البيئة ومواردها.

دور بارز

وقالت ميثاء المرعشي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة في شركة بروج، إن تطبيق «بادر» الجديد للهواتف الذكية سيلعب دوراً بارزاً في تحفيز المشاركين من الشباب وتشجيعهم على حماية البيئة لضمان مستقبل أكثر استدامة.

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