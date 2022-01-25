الإمارات تقود مبادرة رائدة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص

المصدر: دبي - وام

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أكد مسؤولو 18 شركة وطنية وعالمية عملاقة مقرها الإمارات البدء بتنفيذ مبادئ بروتوكول طوعي لتبني ثقافة التوازن بين الجنسين وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية معلنين عن حزمة مبادرات وبرامج لترجمة هذه الوثيقة إلى واقع ملموس في بيئة عمل داعمة للنوع الاجتماعي داخل الدولة وفي البلدان التي تعمل بها وذلك بتعاون وثيق مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت الشركات التي تعمل في مجالات متنوعة في الدولة عن اعتزازها بتوقيع الوثيقة الطوعية الهادفة إلى تسريع التوازن بين الجنسين ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025.

وأعرب المسؤولون عن فخرهم واعتزازهم بأن تكون شركاتهم جزءاً من رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً ودعمها لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بشأن تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة.

شركاء في المسؤولية

وقالت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن الإعلان عن هذه المبادرة العالمية يأتي استكمالاً لمسيرة الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز التوازن بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة وبناء شراكات استراتيجية على المستويين المحلي والعالمي، فقد أطلق خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والتي يعكسها المركز المتقدم للإمارات عالمياً بمؤشرات التنافسية العالمية وتصدرها دول المنطقة في مجال التوازن بين الجنسين.

ووصفت الوثيقة بالخطوة النوعية في مجال التوازن بين الجنسين بالدولة لأنها مبادرة طوعية من القطاع الخاص لتعزيز التوازن بين الجنسين في مؤسساته بما يواكب الإنجازات المتحققة على المستوى الحكومي متوقعةً انضمام الكثير من الشركات إلى التعهد في الفترة المقبلة.

ركائز

وأوضحت أن التعهد يتضمن 4 ركائز رئيسية تتضمن: المساواة في الأجور والتوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين بما في ذلك المناصب القيادية العليا دمج منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات وأخيراً التحلي بالشفافية.

وذكرت أن هذا التعهد يعتبر خطوة نوعية جديدة تعزز مكانة الدولة عالمياً حيث إن أهدافه برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية تتجاوز النطاق المحلي إلى المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة إحدى الشركات الموقعة على التعهد التزام الشركة بسلسلة من المبادرات التي تركز على النهوض المهني بالمواهب الوطنية أبرزها خطة لتوظيف 3 آلاف مواطن ومواطنة يسعون إلى بناء حياتهم المهنية في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة كما تسعى إلى تمثيل المرأة بنسبة 30% في مجلس الإدارة والأدوار العليا والمتوسطة.

وقالت هدى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة: إن تعزيز التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين هو مكون رئيسي للنسيج المجتمعي في الإمارات.

وأعرب لؤي الشرفاء الرئيس والمدير التنفيذي في جنرال موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا عن اعتزاز الشركة بالتوقيع على هذا التعهد.. ومشيراً إلى أن المرأة تشغل حالياً 31 % من المناصب القيادية في مكاتب الشركة.

وقالت أوليفيا بلنجهام النائب الأول لرئيس شركة ماستركارد للإستراتيجية لشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: إن العالم المتكافئ هو عالم أكثر شمولاً، منوهة بأن التوازن بين الجنسين يعد أحد الركائز الأساسية لماستركارد حيث تسعى الشركة لإطلاق الاقتصاد النسائي وتمكين رائدات الأعمال.

وأكد باتريك هيجينز مدير الموارد بمجموعة مارس التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: نحن في مارس التجارية فخورون جداً بالشراكة مع مجلس التوازن بين الجنسين..

وقال أحمد خشن رئيس شركة شنايدر إلكتريك بمنطقة الخليج: إن التوازن بين الجنسين يمثل أولوية قصوى للشركة، وتفخر بالطريقة التي تراعي بها ثقافة شاملة يتم من خلالها تمكين كل النساء.

أولوية قصوى

وأكد سانجيف ككار نائب الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وتركيا: أن ضمان تنوع القوى العاملة هو أولوية قصوى في الشركة مما أدى إلى زيادة عدد النساء في الأدوار الإدارية في الإمارات من 21.8 % في 2014 إلى 43.4 % في2021.. لافتاً إلى أن مساواة المرأة أكبر انفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار رشيد فرجاتي العضو المنتدب في شركة «يو بي اس» لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى إلى الدعم القوي الذي تقدمه الشركة لدخول رائدات الأعمال إلى ساحة التجارة العالمية من خلال برنامج النساء المصدرات.. معرباً عن اعتزاز «يو بي اس» بتوقيع هذا التعهد.

وأكد مسؤولو الشركات الوطنية والعالمية رغبتهم في أن يكونوا شركاء في تحقيق مزيد من التقدم بهذا الملف الهام وحرصهم على مواكبة الإنجازات المتحققة في التوازن بين الجنسين على مستوى الجهات الحكومية في الإمارات التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الترتيب العالمي لدولة الإمارات وتصدرها دول المنطقة بمؤشرات التنافسية العالمية والتقارير المتخصصة.

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