نهيان بن مبارك: علاقات أخوية راسخة تربط الإمارات والجزائر

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات والجزائر تربطهما علاقات أخوية راسخة متجذرة، تحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين. جاء ذلك لدى استقبال معاليه في قصره، خميسي عريف سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالسفير الجزائري، وهنأه بمناسبة استلام مهام عمله الجديد، وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في الدولة. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية التي تربط بين الإمارات والجزائر، بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن مشاركة الجزائر في إكسبو 2020 دبي، تجسد متانة العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات، وتطلعات البلدين لتعزيزها، بما يعود بالخير على شعبيهما. وأكد سفير الجزائر، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات، والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشاد بنجاح الإمارات في استضافة إكسبو 2020 دبي، أحد أهم وأضخم الأحداث على مستوى العالم، التي تجمع العالم في مكان واحد، باحترافية عالية، تعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات في تنظيم كبرى الأحداث العالمية.

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