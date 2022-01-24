الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الثلاثاء:

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية – صحو إلى غائم جزئي

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئي - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئي - ارتفاع اخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية – صحو إلى غائم جزئي - انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ على المناطق الغربية والساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية – صحو إلى غائم جزئي – انخفاض اخر طفيف في درجات الحرارة

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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