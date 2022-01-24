مختبر «بيوجينكس» يحصل على اعتماد لاستخدام تقنية تسلسل «أكسفورد نانوبور» لمراقبة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

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حصل مختبر «بيوجينكس» أول مختبر معتمد لفحص فيروس «كوفيد19» واسع النطاق في دولة الإمارات والتابع لشركة التكنولوجيا الصحية الرائدة «جي 42 للرعاية الصحية»، على اعتماد لاستخدام تقنية تسلسل «أكسفورد نانوبور» لإجراء تسلسل «سارس-كوف-2» لمراقبة فيروس «COVID-19» والكشف عن متحوراته.

وتم اعتماده لتوفير تسلسل فعال من حيث التكلفة وعالي الدقة لعلم الأوبئة الجينية لمراقبة تسلسل «COVID-19» في الحالات الإيجابية من خلال تقنية ـ RT-PCR بسرعة الوقت الحقيقي.

ويتميز البروتوكول بأنه قابل للتطوير بدرجة كبيرة ويمكن نشره على مجموعة أجهزة التسلسل في «أكسفورد نانوبور» مثل MinION وGridION وPromethION اعتماداً على أحجام العينة ووقت التسليم، وتعتبر السعة وحجم العينات المتسلسلة في مختبر بيوجينكس مختبر إحالة مفضلاً لوباء «COVID-19» من خلال تسلسل الجينوم.

ويستخدم بروتوكول ARTIC Midnight أهدافاً متداخلة مكبرة لـ PCR عبر الجينوم الفيروسي مما يمنح ميزة مراقبة الجينوم بالكامل بدلاً من التركيز فقط على الجين الذي يرمز إلى «بروتين سبايك» الموجود على سطح الفيروس المسبب لـ«كوفيد19».

وتعتبر سعة التشفير الشريطي التي تضمن آلاف العينات في تسلسل واحد لكل أداة إلى جانب تسلسل خط أنابيب التحليل السريع بعد التسلسل تجعل مفتاح الإعداد في حالة الوباء مما يسمح للعلماء والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالحصول على معلومات متغيرة محدثة لإدارة المرض.

ويمكن أن يحقق تسلسل «نانوبور» وARTIC Midnight Kit تغطية أعلى مع عدد أقل من القراءات وولّد قواعد أقل غموضاً وبأسعار معقولة مقارنة بالطرق البديلة.

وقال الدكتور فهد المرزوقي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42 للرعاية الصحية»: يحافظ مختبر بيوجينكس على سلامة المجتمعات وقد أجرينا حتى الآن أكثر من 2.5 مليون فحص «بي سي آر» وأكثر من 25.000 فحص لعاب ما مكن الأطفال من العودة إلى المدارس.

وأضاف: ستتيح لنا مجموعة ARTIC Midnight Kit تقديم جينومات «سارس-كوف-2» عالية الجودة بشكل أسرع مع تدفقات عمل أكثر مرونة ونفقات أقل، أما على المدى البعيد يفتح تسلسل نانوبور الباب أمام العديد من الاحتمالات لتحليل مسببات الأمراض الأخرى ومراقبة الميكروبات وتأثير أكبر على الصحة العامة نتطلع إلى استكشافه.

وتم إنشاء مختبر بيوجينكس في غضون 14 يوماً فقط لتلبية الطلب العاجل على فحص «كوفيد» في أوائل عام 2020 ولعب دوراً مهماً في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح سينوفارم غير النشط ضمن حملة لأجل الإنسانية وهو رائد في التشخيص وتسلسل الجينوم الفيروسي في الإمارات والمنطقة.

وقام المختبر الآن بتوسيع نطاق عروضه لتسهيل التشخيص الجزيئي والجيني الذي سيوفر معلومات ثاقبة لعلاجات الأمراض النادرة.

ويشار إلى أن علم الأوبئة الجينومية ركيزة أساسية في السيطرة الناجحة والوقاية من جائحة «كوفيد19» وتم استخدام تسلسل «نانوبور» في أكثر من 100 دولة حول العالم لتمكين التتبع الدقيق لتطور العوامل المسببة للمرض وتوفير رؤى مفصلة لتوجيه عملية صنع القرار الوبائي وإدارة حالات تفشي المرض في المستقبل.

ومن جانبه قال الدكتور جوردون سانجيرا الرئيس التنفيذي لشركة «أوكسفورد نانوبور»: يسعدنا أن نرى تسلسل النانو يتم توفيره كخدمة من قبل مختبرات بيوجينكس التابعة لشركة «جي 42 للرعاية الصحية» لتمكين التوسع السريع في جهود تسلسل سارس-كوف-2.

وتبشّر مجموعة ARTIC Midnight Kit، التي أتيحت من خلال تسلسل «أكسفورد نانوبور» بتحوّل سريع من عشرات إلى آلاف العينات، كما أن الطبيعة القابلة للتطوير للتقنية تتطلب الحد الأدنى من المتابعة المباشرة مما يسهل التشغيل الآلي والإنتاجية العالية ويقلل التكلفة، وتم استخدام طريقة «ARTIC classic» على نطاق واسع لدعم الصحة العامة من خلال الجائحة.

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