أسماء بن طليعة: مسيرة حاكم الشارقة عززت مكانة الإمارة على كافة المستويات

المصدر: الشارقة - وام

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أكدت أسماء راشد بن طليعة، الأمين العام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن المسيرة التي شهدتها الإمارة على مدار 50 عاماً بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عكست الجهود التي بذلها سموه طيلة هذه السنوات لرفعة الإنسان والنهوض بالمجتمع بكافة فئاته وقطاعاته، وساهمت في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية كمدينة تحظى بالتقدير والاحترام نظير ما تحقق لها من إنجازات كان لحاكم الشارقة اليد الطولى في إنجازها وتحقيقها.

وقالت: إن ما تحقق لإمارة الشارقة من إنجازات في مختلف المجالات يعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة الذي وضع أسساً رصينة لبناء المجتمع وتأهيل أفراده كافة بالعلم والثقافة والمهارات اللازمة، كما كان لمبادرات سموه ومتابعته الدائمة الدور الأكبر في تحقيق الرفاهية لمجتمع الشارقة وتطوير العمل الحكومي لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية.

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