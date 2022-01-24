أحمد حمد السويدي: جهود حاكم الشارقة عززت تعاضد وتماسك واستقرار المجتمع

المصدر: الشارقة - وام

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قال أحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة: إن الشارقة تحتفي في 25 يناير بالذكرى الخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم فيها والتي تحققت فيها نهضة شاملة وإنجازات نوعية بفضل رؤى وتوجيهات سموه الحكيمة والمبنية على أولويات جاء الإنسان المواطن في أولها.

وأضاف السويدي: إن الجهود التي بذلها صاحب السمو حاكم الشارقة بفكره وعلمه وعمله ومتابعته الدائمة جاءت حرصاً من سموه على الارتقاء بالشارقة بقطاعاتها كافة وتأهيل مواطنها المتحلي بقيمه ومبادئه والمهارات اللازمة للإسهام في تنمية وطنه وتعزيز تعاضد وتماسك مجتمعه ليتحقق لسموه ما أراد للشارقة من مكانة عالمية ومدينة ثقافية ورفاهية معيشية واستقرار مجتمعي.

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